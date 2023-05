„Future Space Kassel präsentiert: Klangsynthese in der Musik – Eine faszinierende Reise von Tonewheel-Orchester bis zu DX7“

Eine Reise durch die Geschichte und Technologie der Klangsynthese in der Musik

Referent: Frank Rehrmann, Future Space Kassel

Kassel, den 27. Mai 2023 – Im Future Space Kassel versammelten sich Musikbegeisterte zu einer spannenden Veranstaltung, bei der der angesehene Referent Frank Rehrmann eine fesselnde Reise durch die Geschichte und Technologie der Klangsynthese in der Musik unternahm. Von den frühen Anfängen bis hin zu den neuesten Innovationen wurden die Zuhörer mitgenommen auf eine faszinierende Entdeckungsreise.

Die Geschichte der Klangsynthese ist reich an bahnbrechenden Entwicklungen und wegweisenden Instrumenten. Frank Rehrmann begann seine Präsentation mit einer Hommage an das Tonewheel-Orchester, eine der ersten Versuche, elektronisch erzeugte Klänge in der Musik zu integrieren. Das Tonewheel-Orgel war ein bedeutendes Instrument, das mit rotierenden Scheiben ausgestattet war, um spezifische Töne zu erzeugen. Diese Technologie ebnete den Weg für spätere Innovationen in der Klangsynthese.

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Klangsynthese war die Einführung des Moog-Synthesizers. Robert Moog gilt als Pionier auf diesem Gebiet und schuf einen der ersten kommerziell erhältlichen Synthesizer. Der Moog-Synthesizer ermöglichte es Musikern, Klänge elektronisch zu erzeugen und zu formen, indem sie verschiedene Module miteinander kombinierten. Dieses Instrument wurde zu einer Ikone der elektronischen Musik und prägte maßgeblich die Entwicklung der Klangsynthese.

Ein weiteres bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Klangsynthese wurde durch den Roland D50 aufgeschlagen. In den 1980er Jahren war der D50 einer der ersten Synthesizer, der auf der neuartigen Technologie der digitalen Sampling-Synthese basierte. Durch die Kombination von Samples mit digital erzeugten Klängen ermöglichte der D50 eine noch größere Vielfalt an Klangmöglichkeiten und war ein großer Erfolg in der Musikindustrie.

Der Yamaha DX7 markierte einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Klangsynthese. Mit seiner innovativen FM-Synthese-Technologie revolutionierte er den Markt und ermöglichte eine noch präzisere Klangsteuerung. Der DX7 wurde zum meistverkauften Synthesizer seiner Zeit und prägte den Klang zahlreicher Musikproduktionen der 1980er Jahre.

Frank Rehrmann führte das Publikum durch die Entwicklung dieser wegweisenden Instrumente und präsentierte eindrucksvolle Klangbeispiele, um die Vielfalt und den Einfluss der jeweiligen Technologien zu veranschaulichen. Dabei wurde deutlich, wie diese Instrumente die Musikproduktion und die Klanglandschaft nachhaltig geprägt haben.

Text/Fotos © H.Jacob

