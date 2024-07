Prof. Horst Zuse hält spannenden Vortrag im Future Space über seinen Vater, den Computerpionier Konrad Zuse

Am 18.08 gab es in Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Nordhessen und Future Space in der Wilhelmsstraße 2 einen sehr interessanten Vortrag von Prof. Horst Zuse über den Erfinder des Computers Konrad Zuse.

Konrad Zuse: Vater des Computers

Konrad Zuse, geboren 1910 in Berlin, war ein deutscher Ingenieur und Erfinder des ersten funktionierenden Computers. 1935 begann er, an seinem ersten Rechner, der Z1, zu arbeiten, einem mechanischen Computer, der bereits binäre Logik nutzte. 1941 stellte er die Z3 vor, den ersten programmierbaren, elektromechanischen Computer. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Zuse die Zuse KG und brachte 1950 die Z4 auf den Markt, den ersten kommerziellen Computer.

Neben Hardware entwickelte Zuse mit dem Plankalkül eine der ersten höheren Programmiersprachen. Für seine bahnbrechenden Arbeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Konrad Zuse starb 1995, doch sein Einfluss auf die Computertechnik bleibt unvergessen.

Im Anschluss an die Veranstaltung überreichte der Leiter des Schülerforschungszentrums, Philipp Imhof, ein Gratulationsschreiben vom Minister für Kultus, Bildung und Chancen an Lilly Schwarz. Sie gewann mit ihrem Projekt „Optimus Klimas: Optimierung physikalischer Dynamiken in Deep Learning für Klimasimulationen“ den Bundessieg in der Kategorie „Beste interdisziplinäre Arbeit“.

Bilder/Text © NHR