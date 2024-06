Beeindruckende Erfolge für das SFN Kassel beim Bundeswettbewerb Jugend forscht

Vom 30. Mai bis 2. Juni fand in Heilbronn der Bundeswettbewerb Jugend forscht statt. Das Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN) in Kassel ist stolz, zwei seiner talentierten Jungforscher vertreten zu sehen, die für ihre herausragenden Projekte ausgezeichnet wurden.

Tom Bernhardt erhielt für sein innovatives Projekt „Mit der Hand hören – Roboter-Gebärden-Hand“ den „Sonderpreis für eine Arbeit auf dem Gebiet der Robotik“ vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Angesichts der starken Konkurrenz auf diesem prestigeträchtigen Wettbewerb ist dies eine beachtliche Leistung, die im SFN große Freude auslöste.

Groß war die Begeisterung über Lilly Schwarz: Sie holte mit ihrem Projekt „Optimus Klimas: Optimierung physikalischer Dynamiken in Deep Learning für Klimasimulationen“ den Bundessieg in der Kategorie „Beste interdisziplinäre Arbeit“, gestiftet von der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, MdB. Die Jury lobte in ihrer Laudatio Lillys außergewöhnliche Neugierde, fachliche Kompetenz und die Leidenschaft, mit der sie ihr Projekt umgesetzt habe. Durch diese herausragende Anerkennung zählt Lilly nun zu den Bundessiegerinnen und -siegern, und das SFN ist äußerst stolz auf ihre intensive Arbeit an einem hochrelevanten Thema.

Nach einem anstrengenden, aber überaus erfolgreichen Wochenende wurden Lilly und Tom im SFN herzlich empfangen, wo ihr Erfolg gebührend gefeiert wurde.

Wir hatten die Gelegenheit, sowohl Tom als auch Lilly sowie den Leiter des SFN Philipp Imhof zu interviewen. Tom betonte, wie viel ihm die Auszeichnung bedeutet und wie sie seine Motivation für zukünftige Projekte stärkt. Lilly teilte ihre Freude über die Anerkennung ihrer harten Arbeit und die Möglichkeiten, die sich ihr nun eröffnen. Der Leiter des SFN hob die Bedeutung des Wettbewerbs für die Entwicklung junger Talente hervor und zeigte sich stolz auf die Leistungen seiner Schützlinge.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.