NEW YORK GOSPEL STARS auf großer Wintertournee 2016/2017

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Was wäre die kalte und dunkle Jahreszeit ohne erbauliche Musik, die ein Jedem ein kleines Stückchen Frieden und Herzenswärme schenkt. Um genau dies zu tun, sind die New York Gospel Stars bereits im neunten Jahr in Folge auf Tournee in Deutschland. Gospel ist nicht der Sound, der Klang – es ist die Botschaft. Genau diese Botschaft weiß Chorleiter Craig Wiggins wie kein anderer, dem Publikum zu übermitteln und auch seinen achtköpfigen Chor in eine unglaublich positive und mitreißende musikalische Richtung zu lenken. Gemeinsam schaffen die neun Ausnahmemusiker eine wunderschöne Atmosphäre, in der man die kleinen Sorgen des Alltags für einen Moment vergessen kann.

Klassische Gospelstücke, ruhige Balladen und erbauliche Songs, die das Publikum ergreifen, ergeben eine gelungene Mischung, die jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis macht.

07.02.17 Kassel – Ev. Kreuzkirche

Tickets gibt es ab 26,95€ auf

www.LB-EVENTS.de, telefonisch unter 0234 / 947 19 40

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Quelle: Lars Berndt EVENTS GmbH (LM)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge