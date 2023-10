Ein Hauch von Herbst lag in der Luft, als sich die Tore der Kasseler Markthalle am 7. Oktober 2023 öffneten, und ein prächtiges Banner am mit herbstlichem Weinlaub bewachsenen Marstall kündigte das lang ersehnte Markthallenfest an. Seit über 25 Jahren ist dieses Event ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Kassel, und nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie, waren die Erwartungen der Markthallenfans höher denn je.

Eine besondere Neuigkeit bereicherte dieses Jahr das Fest. Erstmals hat auch das Netzwerk Nordhessen einen festen Stand in der Markthalle, der feierlich zum Markthallenfest eröffnet wurde. Dies zeugt von der wachsenden Bedeutung des Netzwerks in der Region und sorgte für zusätzliche Vorfreude bei den Besuchern.

Schon in den frühen Morgenstunden brummte der reguläre Marktverkehr, der die Herzen von Feinschmeckern höherschlagen lässt. Bis 14 Uhr konnte man in den kulinarischen Genüssen der Markthalle schwelgen, bevor überall im Gebäude Bierzeltgarnituren, Dekorationen und Effektbeleuchtungen aufgestellt wurden, um die festliche Atmosphäre zu schaffen.

Der Marstall, der Teil des Markthallenkomplexes ist, hatte sich besonders herausgeputzt. Auf der oberen Ebene sorgte die Liveband Pasch 4 aus Grebenstein für musikalische Unterhaltung, während DJ Luca die untere Etage mit seinem Mix aus Klängen verwöhnte. Ab 19 Uhr strömten die Gäste zur Markthallen-Sause, um die kulinarische Vielfalt der Stände zu genießen. Von bayerischen Schmankerln über Pulled-Pork-Brötchen bis hin zu Pizza, Antipasti, spanischen und persischen Spezialitäten – hier kam jeder Gaumen auf seine Kosten.

Eine besondere Neuerung in diesem Jahr war die Präsentation der Betreiber einer mexikanischen Taqueria, die demnächst im Marstall eröffnen wird. Sie begeisterten die Besucher mit authentischem Geschmack aus der mexikanischen Küche. Aber das war noch nicht alles. Das Markthallenfest bot auch eine Fülle an veganen Gerichten, erfrischenden Cocktails und vielem mehr.

Das Markthallenfest war ein voller Erfolg und ein Beweis dafür, wie sehr die Kasseler die Rückkehr dieses traditionsreichen Events herbeigesehnt hatten. Eintrittskarten waren heiß begehrt und konnten bereits im Vorverkauf erworben werden. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Markthallenfest und darauf, die kulinarische Vielfalt der Markthalle und das Netzwerk Nordhessen erneut zu genießen.