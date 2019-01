Beim „Tag der Physik“ am Samstag, den 26. Januar (10 bis 17 Uhr), gibt es an der Uni Kassel (Standort Oberzwehren) Experimente zum Mitmachen und spannende Vorträge für alle. Einen thematischen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr die Quantentechnologie.



Schülerinnen und Schülern sowie allen Interessierten öffnet sich am Standort Oberzwehren (Heinrich-Plett-Straße 40) ein Haus voller verblüffender Experimente, spannender Demonstrationen und interessanter Vorträge rund um die Gesetze der Physik. Zum Anschauen eignen sich die ab 12.30 Uhr stündlich angebotenen Führungen durch die sonst verschlossenen Labore. Wer sich bisher unter den Begriffen Reinraum, Femtosekundenspektroskopie oder Quantensensing nichts vorstellen konnte, erhält spannende Einblicke. Ebenso werden Führungen zu den Themen Astromoleküle im Labor, Physik der Extreme mit Fokus auf magnetischen Nanomaterialien sowie Forschung und Lehre in der Physikdidaktik angeboten. Für Kinder gibt es Mitmachexperimente in der Lernwerkstatt Physik.

Den Gastvortrag hält Prof. Dr. Tracy Northup um 10.30 Uhr im Hörsaal 298 zu „Bauteilen für ein Quanteninternet: Quantenschnittstellen zwischen Licht und Materie“. Dabei geht es um die Entwicklung des Internets durch die Quantentechnologie, ein Forschungsgebiet mit ungeahnten technischen Möglichkeiten. Auch an der Universität Kassel arbeiten einige Forschungsgruppen daran, der Quantentechnologie zum Durchbruch zu verhelfen. Northup lehrt an der Universität Innsbruck im Fachgebiet Experimentalphysik zu Licht-Materie-Quanten-Schnittstellen.

Studieninteressierte erhalten am „Tag der Physik“ umfangreiche Informationsangebote und treffen auf Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. An der Uni Kassel werden der Bachelor- und der Masterstudiengang Physik sowie die Studiengänge Nanostrukturwissenschaften (Bachelor) und Nanoscience (Master) angeboten. Neben den Fachdisziplinen können Studierende außerdem den Studiengang Lehramt Physik für die Schulformen Gymnasium, Haupt/Realschule und Berufsschule absolvieren.

Alle Fachgebiete des Institutes für Physik sowie der Sonderforschungsbereich ELCH und das wissenschaftliche Zentrum CINSaT sind aktiv an der Veranstaltung beteiligt.

Die Cafeteria am Standort Oberzwehren hat von 10 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet.

Veranstaltungsort: Heinrich-Plett-Straße 40, 34132 Kassel.

www.uni-kassel.de/go/tagderphysik