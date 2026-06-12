DJV Hessen lädt zur gelungenen Jahreshauptversammlung im Renthof Kassel

Im stilvollen Ambiente des Renthof Kassel fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des DJV Hessen Ortsverband Kassel statt. Die traditionsreiche Veranstaltung brachte Journalistinnen und Journalisten verschiedenster Medienbereiche zusammen und zeigte eindrucksvoll, wie wichtig persönlicher Austausch, kollegiale Vernetzung und gemeinsames Engagement für die Zukunft des Journalismus sind.

Neben den offiziellen Tagesordnungspunkten entwickelte sich der Abend vor allem zu einem inspirierenden Treffpunkt für intensive Gespräche über aktuelle Entwicklungen in der Medienlandschaft, Herausforderungen der Branche und die Bedeutung unabhängiger Berichterstattung in einer zunehmend schnelllebigen Zeit. Gerade der direkte persönliche Austausch zwischen erfahrenen Medienvertretern und jüngeren Kolleginnen und Kollegen verlieh der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre.

Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um Kontakte zu vertiefen, neue Impulse mitzunehmen und sich über journalistische Arbeit, gesellschaftliche Entwicklungen sowie zukünftige Projekte auszutauschen. In einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Spannungen wurde dabei auch deutlich, welche zentrale Rolle seriöser Journalismus und starke berufliche Netzwerke weiterhin für Demokratie und Meinungsvielfalt spielen.

Im Rahmen der Versammlung wurde zudem der Vorstand des DJV Hessen erneut bestätigt. Knud Zilian bleibt weiterhin erster Vorsitzender des Verbandes, während Jörg Steinbach erneut das Amt des zweiten Vorsitzenden übernimmt. Beide stehen seit Jahren für Kontinuität, Erfahrung und ein klares Bekenntnis zu Pressefreiheit, journalistischer Qualität und einem starken journalistischen Miteinander.

Besonders positiv hervorgehoben wurde von vielen Gästen die angenehme und offene Atmosphäre der Veranstaltung. Der Renthof Kassel bot hierfür den passenden Rahmen und sorgte mit seinem besonderen Ambiente für einen gelungenen Abend, der weit über eine klassische Verbandssitzung hinausging. Die Mischung aus professionellem Dialog, kollegialem Beisammensein und persönlichem Austausch machte die Jahreshauptversammlung erneut zu einem wichtigen Treffpunkt für Medienschaffende aus der Region.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, dass Journalismus nicht nur von Recherche und Berichterstattung lebt, sondern vor allem auch vom gegenseitigen Austausch, von Vertrauen und von Menschen, die sich mit Leidenschaft für unabhängige Informationen und gesellschaftliche Verantwortung einsetzen.

Weiterführende Informationen unter: DJV Hessen⁠