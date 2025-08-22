Arbeiten an vier Straßen in Kassel starten

Sie beginnen alle am Montag, 25. August: jeweils mehrwöchige Bauarbeiten an den Leitungsnetzen am Auestadion, einem Teilstück der Wilhelmshöher Allee sowie in Leuschnerstraße und Glöcknerpfad.

Zu Rückstaus kommen kann es stadteinwärts auf der Straße Am Auestadion zwischen Damaschkestraße (Parkplatz) und Frankfurter Straße. Dort finden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres Kanalbauarbeiten statt. Die Fahrbahn besteht so lange nur aus einem überbreiten Fahrstreifen. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmenden um Beachtung und erhöhte Vorsicht.

Wilhelmshöher Allee

Mit größere Behinderungen verbunden ist eine bis 20. November eingeplante Baustelle auf der Wilhelmshöher Allee. Die Verlegung einer Fernwärmeleitung blockiert die Hauptverkehrsader stadteinwärts auf rund 250 Metern zwischen Adolfstraße (Rathenauplatz) und Sophienstraße, wobei die Einfahrt in den Rathenauplatz möglich bleibt.

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt:

Ab der Haltestelle Rotes Kreuz über Freiherr-vom-Stein-, Friedrich-Ebert- und Fünffenster- zur Frankfurter Straße

Ab Kreuzung Kirchweg über Germania-, Goethe-, Friedrich-Ebert- und Fünffenster- zur Frankfurter Straße

für den Schwerverkehr ab Kreuzung Kirchweg über die Wittrock- auf die Kohlenstraße. Ab dem Wehlheider Kreuz dann über die Tischbeinstraße Richtung Zentrum bzw. über die Ludwig-Mond-Straße Richtung Autobahn.

Anlieger fahren von der stadtauswärtigen Fahrbahn aus über die Humboldtstraße ins Quartier. Die Ausfahrt ist ab der Sophienstraße auf der Wilhelmshöher Allee möglich. Die Straßenverkehrsbehörde empfiehlt dringend, diesen Bereich weiträumig zu umfahren, zum Beispiel über Druseltal-, Kohlen- und Tischbeinstraße.

Leuschnerstraße und Glöcknerpfad

Der dritte Abschnitt der Stromleitungsverlegung im südlichen Gehweg in der Leuschnerstraße (zwischen Glöcknerpfad und Sophie-Scholl-Straße) soll Mitte November fertig sein. Für den Fußverkehr kommt zwischen Glöcknerpfad und Magazinhof ein Ersatz auf der Fahrbahn und in Höhe Magazinhof eine Fußgängerampel. Auf der anderen Seite des Baufeldes steht an der Kreuzung Leuschner-/Sophie-Scholl-Straße eine Fußgängerampel in Höhe Brüder-Grimm-Straße bereit. Die Radwege sind aufgehoben, Rad- und Kfz-Verkehr teilen sich die Fahrbahn.

Darüber hinaus finden auch im Glöcknerpfad Arbeiten statt, zwischen Leuschnerstraße und Glöcknerpfad 33. Der Fußverkehr nutzt dann den gegenüberliegenden Gehweg. Die Hälfte der Straße ist befahrbar.

PM: Stadt Kassel