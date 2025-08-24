ALL.Täglich! – Raumfahrt, Technikgeschichte und Teleskope im SFN Kassel

Im Schülerforschungszentrum Nordhessen fand eine weitere Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Pizza with the Pro(f)!“ statt. Nach einladenden Worten von SFN-Leiter Philipp Imhof eröffnete der Abend mit dem Thema „ALL.Täglich! – Wie wir von Forschung im All jeden Tag profitieren“.

Zu Gast war diesmal Katharina Armbrecht vom Technikmuseum Kassel, die den Teilnehmenden spannende Einblicke in die Geschichte des Hauses gab. Viele Exponate aus der Kasseler Zeitgeschichte – darunter Dampfmaschinen, Mobilitätstechnik, Medizingeschichte oder optische Präzisionsinstrumente von Hertel & Reuss – sind nur einige Beispiele, die sie vorstellte. Auch die Astronomie hat in Kassel ihre Spuren hinterlassen: So entstand hier um 1560 die erste feste Sternwarte Europas, errichtet von Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel.

Dies sei auch einer der Gründe gewesen, warum das Technikmuseum die Wanderausstellung INNOspaceExpo „ALL.täglich!“ nach Kassel geholt habe, so Armbrecht. Die Ausstellung erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und ist noch bis zum 31. August 2025 zu sehen.

Nach dem interessanten Vortrag gab es für die Besucherinnen und Besucher noch eine informative Führung mit Mark Woskowski vom Astronomischen Arbeitskreis Kassel e.V.. Er erklärte verschiedene Teleskoptypen – vom Linsenteleskop über das Spiegelteleskop bis hin zum Aufbau eines Schäer-Refraktors – und brachte den Gästen die praktische Himmelsbeobachtung näher.

In entspannter Atmosphäre, bei Pizza und anregenden Gesprächen, wurde deutlich, wie sehr wissenschaftliche Erkenntnisse – sowohl aus der Raumfahrtforschung als auch aus Kasseler Tradition – unser tägliches Leben prägen.

