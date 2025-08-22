Neue Saison im Future Space: Start des Skill-Clubs am Dienstag

Kassel – Das neue Schuljahr beginnt – und mit ihm startet im Future Space, dem innovativen Mitmachlabor mitten in der Innenstadt, wieder der beliebte Skill‑Club für Kinder und Jugendliche. Immer dienstags von 14:00 bis 16:30 Uhr sind kreative Köpfe eingeladen, in den Räumen des Future Space in der Wilhelmsstraße 2, ganz einfach einzutauchen, Neues zu entdecken und digitale Talente zu entfalten.

Der Skill‑Club ist ein wöchentliches Offenes Angebot, bei dem junge Menschen unterschiedliche Projektthemen – sogenannte Quests – in Eigenregie oder im Team bearbeiten. Sie lernen je nach Interesse z. B.:

• Game Design: eigene Spiele mit Roblox, Unreal Engine 5 oder anderen Tools entwickeln

• Video- & Streaming-Produktion – von Machinima über Let’s Plays bis YouTube

• Microcontroller-Technik: Arduino, Raspberry Pi, Sensoren-Projekte

• Music Production mit Synthesizer, Mixer, Keyboard & mehr

• Writing: kreative Texte, Blogbeiträge und Drehbücher verfassen

• 3D Design mit Blender: Figuren gestalten und animieren

Jedes Mal, wenn ein Teilnehmender zum Skill‑Club kommt und an seiner Quest arbeitet, gibt es 50 XP, also Erfahrungspunkte – für abgeschlossene Quests und geteilte Fortschritte gibt es noch deutlich mehr. Die XP belohnen nicht nur das Durchhaltevermögen, sondern machen Lernen spielerisch und motivieren.

Das Konzept des Future Space ist dabei zentral: als Bildungsinitiative bietet es einen offenen, barrierefreien Ort für Entdecker:innen im Alter von 9 bis 99 Jahren. Hier lässt sich frei experimentieren, forschen und kreativ arbeiten – allein oder in Gruppen. Eine Vielzahl von Lernstationen (Lerninseln) steht bereit, Lehrerfortbildungen werden angeboten, und Sommercamps fördern vertiefte MINT-Projekte .

Der Skill-Club ist ein fester Bestandteil dieses breit gefächerten Angebots: dienstags von 14:00 bis 16:30 Uhr, ein offener Raum für digitale Kreativität, Technik, Gestaltung und medienpädagogische Entfaltung.