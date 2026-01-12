Mission Schwarzenegger: Wie ein Kasseler Entertainer nach den Sternen greift

Wenn Mustafa Cehovic, in Kassel besser bekannt als Big Musti, von seinen Zielen spricht, dann geht es selten um kleine Schritte. Der Entertainer, Performer und Veranstalter verfolgt eine Vision, die weit über die Region hinausreicht: Eines Tages möchte er Arnold Schwarzenegger persönlich nach Kassel holen und damit ein internationales Zeichen für Motivation, Willenskraft und sportliche Vorbildkultur setzen.

Aktuell arbeitet Big Musti intensiv daran, seiner Idee öffentliche Sichtbarkeit zu verschaffen. Nach einer Podiumsdiskussion Anfang Januar im Kiezkino rief er am Sonntag, den 11. Januar, trotz eisiger Temperaturen seine Fans dazu auf, sich am Kasseler Wahrzeichen Herkules zu versammeln und gemeinsam für sein Projekt zu werben. Mit Transparenten, Kameras und Social Media Beiträgen sollte Aufmerksamkeit erzeugt und die Vision weitergetragen werden.

Die Aktion war bewusst symbolisch gewählt. In Anlehnung an Arnold Schwarzeneggers ersten Kinofilm „Herkules in New York“ möchte Big Musti seinem Idol eines Tages gewissermaßen ein Gegenstück präsentieren: „Herkules in Kassel“. Der geschichtsträchtige Ort oberhalb der Stadt steht dabei nicht nur für Kraft und Ausdauer, sondern auch für regionale Identität und Sichtbarkeit.

Big Musti ist in der regionalen Szene seit vielen Jahren präsent. Seine Auftritte verbinden Tanz, Schauspiel, Kampfkunst und Moderation zu einem eigenständigen Bühnenformat mit hohem Wiedererkennungswert. Dabei orientiert er sich an bekannten Persönlichkeiten wie Schwarzenegger, Eddie Murphy oder Michael Jackson, ohne diese lediglich zu imitieren. Vielmehr entwickelt er daraus eine eigene Handschrift, die auf Präsenz, Körperbeherrschung und direkter Publikumswirkung basiert.

Seine künstlerischen Wurzeln reichen bis in die 1980er Jahre zurück. Als Mitglied der Breakdance Gruppe Dynamic Speedys wurde er 1986 Deutscher Meister in der damals größten Diskothek Deutschlands in Lippstadt. Bereits 1985 erreichte die Gruppe bei den Städteturnieren der Funkausstellung in Berlin den dritten Platz für die Stadt Kassel. Für diese Leistungen wurden die Tänzer am 8. Oktober 1985 vom damaligen Oberbürgermeister Hans Eichel offiziell geehrt. Parallel dazu war Cehovic Deutscher Jugendmeister im Taekwon Do, dessen dynamische Elemente er bis heute in seine Show integriert.

Neben seiner eigenen Bühnenarbeit ist Big Musti auch als Veranstalter aktiv. In Kooperation mit dem NAC Germany Bodybuilding Verband organisiert er regionale Wettbewerbe und Showformate, die Sport, Ästhetik und Gemeinschaft miteinander verbinden. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch weitere Eventformate, die bewusst unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und lokale Netzwerke stärken.

Ein wesentlicher Teil seines Engagements liegt im sozialen Bereich. Cehovic arbeitet aktiv daran, insbesondere junge Menschen für einen suchtfreien Lebensstil zu sensibilisieren und sie über Sport, Disziplin und persönliche Entwicklung zu stabilisieren. Dabei versteht er Motivation nicht als kurzfristigen Impuls, sondern als langfristigen Prozess, der durch Vorbildwirkung und klare Haltung getragen wird.

Die Idee, Arnold Schwarzenegger nach Kassel zu holen, versteht Big Musti nicht als reine Prominentenaktion. Vielmehr soll daraus eine öffentliche Veranstaltung entstehen, die Menschen inspiriert und zeigt, welche Kraft in Visionen, Ausdauer und konsequenter Arbeit liegen kann. Ob dieses ambitionierte Ziel Realität wird, ist offen. Sicher ist jedoch, dass der Kasseler Entertainer bereits heute mit großem Engagement an der Umsetzung arbeitet und Schritt für Schritt Netzwerke aufbaut.

Ob es ihm gelingt, einen der weltweit bekanntesten Schauspieler und ehemaligen Politiker tatsächlich nach Nordhessen zu holen, wird die Zukunft zeigen. Der Weg dorthin ist jedoch bereits Teil einer Geschichte, die von Leidenschaft, Beharrlichkeit und dem Mut geprägt ist, groß zu denken und neue Wege zu gehen.

