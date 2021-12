Am vergangenen Donnerstag haben Mitarbeitende des Gewerbeaußendienstes und der Stadtpolizei des Ordnungsamtes Kassel erneut in einer gemeinsamen Aktion die Einhaltung der Corona-Regeln in Handel, Gastronomie und Dienstleistungsbetrieben kontrolliert. Insgesamt wurden in den Stadtteilen Mattenberg, Vorderer Westen und in der Nordstadt 29 Betriebe geprüft. Erfreulicherweise wurden nur in vier Betrieben Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt.

“Damit bestätigen sich die positive Erkenntnisse aus den vergangenen Wochen, dass sich die Gewerbetreibenden in Kassel grundsätzlich an die Regeln halten und nur vereinzelt nachgesteuert werden muss”, resümiert Ordnungsdezernent Dirk Stochla. Im Rahmen der Kontrollen wurden außerdem zehn Verstöße gegen das Hessische Gaststättengesetz, das Hessische Nichtraucherschutzgesetz und die Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit festgestellt.

In den kommenden Wochen werden die Mitarbeitenden des Kasseler Ordnungsamtes neben regelmäßigen Überprüfungen in allen Bereichen auch gemeinsame Kontrollen mit Unterstützung von KVG, der Polizei und privaten Sicherheitsdiensten durchführen.

PM: Stadt Kassel