Donnerstag für Neugierige: Einfach Vorlesen – Leselust bei Kindergarten- und Grundschulkindern wecken

Möchtest Du mit Jo, der kleinen Eichel, und Ottokar, dem Frosch, auf Reisen gehen? Ganz gemütlich mit Kakao und Tee auf dem grünen Sofa im Future Space? Möchtest Du wissen, wie die Geschichten in der Fantasie der Buchautorinnen entstehen?

Dann komm mit einer Begleitperson vorbei, lausche den Erzählungen und betrachte mit uns die Bilder.

Um 16:30 Uhr liest die Autorin Carina Wagner aus ihrem neuen Buch „Jo, die kleine Eichel auf der Suche nach dem unbekannten Ton“.

Carina Wagner und Jo die Eichel nehmen uns mit auf einen Ausflug in den Bergpark Wilhelmshöhe. Gemeinsam folgen wir einem geheimnisvollen Ton und begeben uns in die Welt der Klänge. (Illustration: Ulrike Baumann)

Um 17:00 Uhr liest die Autorin Gerlinde Lerch aus ihrem Buch „Ottokar der Frosch“.

Frosch Ottokar begibt sich auf eine spannende Abenteuerreise nach Papua-Neuguinea, um einen ausgestorbenen Magenbrüterfrosch zu finden. Gerlinde Lerch zeigt anhand der Entwicklung von der Kaulquappe zum Frosch Gefahren auf – nicht nur für Amphibien, sondern für alle Tiere, deren Artenvielfalt bedroht ist. (Illustration: Terese Opitz)

Um 18:00 Uhr: Vortrag ohne pädagogischen Beipackzettel.

Dieser Vortrag kommt ohne Didaktik, ohne Methoden und ohne erhobenen Zeigefinger aus. Dafür gibt es jede Menge Praxis, Bauchgefühl und die feste Überzeugung: Vorlesen darf einfach sein – und macht genau so am meisten Freude.

Seit über 20 Jahren ist Gerrit Bräutigam mit dem Thema Leseförderung unterwegs: in Kindergärten, Grundschulen, Buchhandlungen und überall dort, wo Kinder und Geschichten aufeinandertreffen. In dieser Zeit hat er viele Erfahrungen gesammelt, die hier weitergegeben werden – ehrlich, direkt und ohne moralische Ambitionen.

Eine der wichtigsten Botschaften: Mit dem Vorlesen kann man gar nicht früh genug anfangen. Am besten sofort. Schon vor der Geburt, spätestens direkt danach. Denn Kinder hören nicht nur Geschichten, sie spüren Nähe, Rhythmus und Stimme – lange bevor sie verstehen, worum es geht.

Was weckt Leselust wirklich? Warum ist Perfektion völlig überbewertet? Und weshalb reicht oft ein Buch, ein bisschen Mut und die eigene Stimme? Ein Vortrag für alle, die Kindern Bücher näherbringen wollen – und die Lust haben, es einfach zu machen. Aufschlagen. Vorlesen. Fertig.

Referent: Gerrit Bräutigam

Text/Foto © Future Space