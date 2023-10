Strahlende Sterne in der Kasseler Mall of Fame: Ehrung bedeutender Persönlichkeiten am 19. Oktober 2023

Die Kasseler Mall of Fame ist um drei weitere strahlende Sterne reicher, nachdem am 19. Oktober in einer festlichen Zeremonie Persönlichkeiten ausgezeichnet wurden, die unvergessliche „GESCHICHTE(N)“ geschrieben haben. Die Veranstaltung, organisiert vom Netzwerk Nordhessen, fand in der einzigartigen Atmosphäre der Wolfsschlucht 27 statt und zog zahlreiche Besucher*innen an.

Das diesmalige Motto „GESCHICHTE(N)“ zielte darauf ab, Menschen zu ehren, die mit ihren Leistungen und Beiträgen Spuren in Kassel und Nordhessen hinterlassen haben. Eine fünfköpfige Jury, bestehend aus prominenten Persönlichkeiten der Kasseler Kultur-, Politik- und Publizistikszene, hatte die Ehre, die Preisträger*innen auszuwählen.

Die erste Auszeichnung ging posthum an die bemerkenswerte Elisabeth Selbert und wurde von Selberts Enkeltochter dankbar entgegengenommen. Diese Ikone der Frauenbewegung, geboren 1896 in Kassel und gestorben 1986, kämpfte während der Grundgesetzgebung für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in kulturellen und ehrenamtlichen Bereichen. Ihr Einsatz und ihre Erfolge sind bis heute unvergessen.

Sabine Wackernagel, eine vielseitige Künstlerin im Bereich Film, Fernsehen, Theater und Kabarett, wurde ebenfalls geehrt. Ihre herausragenden Leistungen im kulturellen und ehrenamtlichen Bereich haben sie zu einer begehrten Vorleserin und einer prominenten Persönlichkeit nicht nur in der Kasseler Kunstszene gemacht.

Der dritte Stern des Abends wurde an Thomas Stellmach vergeben, einen herausragenden Trickfilmregisseur, Produzenten, Autor und Animator. Mit einem Oscar und zahlreichen anderen internationalen Auszeichnungen ist Stellmach – ein ehemaliger Absolvent der Kunsthochschule Kassel – und hat mit seinen Werken die Welt des Trickfilms maßgeblich beeinflusst.

Die Veranstaltung wurde von Anne-Kathrin Auel moderiert und dem Netzwerk Nordhessen Initiator Carsten Viernau begleitet und bot den Gästen zwischen den Laudationen Gelegenheit zur Entspannung. Die Klaviermusik in den kurzen Pausen wurde von Erfrischungsgetränken und Snacks begleitet, was zur angenehmen Atmosphäre des Abends beitrug, ebenso wie das excellente Whisky & Gin-Tasting von Reichelt´s Feinste Getränke & Geschenke.

Die Kasseler Mall of Fame beweist erneut, dass sie ein Ort ist, an dem lokale Größen und ihre Leistungen liebevoll gewürdigt werden. Diese Veranstaltung erinnert daran, wie wichtig es ist, die Menschen zu ehren, die unsere Stadt und Region geprägt haben. Weitere Informationen zur Mall of Fame und kommenden Veranstaltungen sind auf der Website des Netzwerks Nordhessen unter www.netzwerknordhessen.de erhältlich.

Weitere Bilder auf: https://www.facebook.com/nhronline