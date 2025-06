Verkehrseinschränkungen bei Paul Kalkbrenner-Konzert

Am 13. Juni findet ein Konzert mit Paul Kalkbrenner auf dem Friedrichsplatz statt. Neben den Konzertbesuchern werden sich auch viele Menschen außerhalb des Konzertgeländes einfinden. Um eine sichere Durchführung zu ermöglichen, sind daher einige verkehrliche Einschränkungen erforderlich.

Die Straße Friedrichsplatz wird am Veranstaltungstag ab 12 Uhr zwischen Steinweg, Königsstraße und Parkplatz Karlsplatz für den Verkehr gesperrt. Die Einfahrt in diesen Bereich ist nicht mehr möglich. Fahrzeuge, die später die Flächen um den Parkplatz Karlsplatz verlassen möchten, müssen dies in Richtung Fünffensterstraße tun.

Steinweg bzw. Frankfurter Straße werden ab 14 Uhr zum Aufbau von Sicherheitseinrichtungen zwischen Du-Ry-Straße und Fünffensterstraße (Trompete) gesperrt. Der Auedamm ist über die Du-Ry-Straße dauerhaft erreichbar. Die Ausfahrt aus der Obersten Gasse und der Straße Friedrichsplatz (AOK) auf den Steinweg ist dann nicht mehr möglich.

Zur Umfahrung des Veranstaltungsgeländes werden sowohl aus Richtung Altmarkt als auch aus Richtung Weinberg Umleitungen ausgeschildert.

Auf dem Parkplatz Karlsplatz werden zusätzliche Parkmöglichkeiten für Behinderte und Taxenplätze geschaffen. Diese Plätze stehen am 13. Juni ab 10 Uhr anderweitig nicht zur Verfügung.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmenden, diese Veranstaltung bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen und den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Wegen der beschränkten Anzahl an öffentlichen Parkplätzen wird die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel dringend empfohlen.

PM Stadt Kassel