Die rad- und fußverkehrsfreundlichen Umbauten an der Kasseler Kreuzung Katzensprung sollten noch in diesem Jahr starten. Nachdem die Baumaßnahme im Februar 2020 öffentlich ausgeschrieben wurde, stellte sich jedoch heraus, dass die eingegangenen Angebote der Baumfirmen so deutlich von der zuvor sorgfältig ermittelten Kostenschätzung abwichen, dass die Ausschreibung leider aufgehoben werden musste.

Das Leistungsverzeichnis wird nun noch einmal angepasst. Noch in diesem Jahr soll erneut ausgeschrieben werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme verschiebt sich dadurch auf das Jahr 2021. Stochla: Hoffen auf akzeptable Angebote nach Neuausschreibung „Die Ausschreibung ist vor der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie erfolgt, insofern hat die aktuelle Lage mit der Aufhebung der Ausschreibung nichts zu tun.

In den vorgelegten Angeboten spiegelt sich die recht dynamische Preisentwicklung des Baugewerbes der vergangenen Jahre wider“, erläutert Verkehrsdezernent Dirk Stochla. „Wir hoffen nun, dass wir mit einer Neuausschreibung zu akzeptablen Angeboten kommen und dann tatsächlich im Jahr 2021 bauen können. An dem Willen des Magistrats, die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zur Förderung des Radverkehrs so schnell wie möglich umzusetzen, ändert das nichts.“

Zudem ist nach Auswertung aller Rückmeldungen nun vorgesehen, im Rahmen der Umbauten den Radweg zwischen An der Ahna und der Mönchebergstraße auch künftig in Gegenrichtung freizugeben. Da dies nur mit Mindestmaßen für den Fuß- und Radverkehr möglich ist und an der künftigen Position der Bushaltestelle Mönchebergstraße/Universität auf Mischverkehr Fuß/Rad gewechselt werden muss, wird diese Regelung nach dem Umbau in der Praxis zunächst beobachtet.

Um die Einmündungssituation in der Mönchebergstraße für den in der Gegenrichtung von rechts kreuzenden Radverkehrs sicherer zu machen, wurde u.a. in der Mönchebergstraße ein Stoppschild angeordnet. Darüber hinaus ist vorgesehen, einen Schutzstreifen auf den letzten 20 Metern der Mönchebergstraße in Richtung Kurt-Wolters-Straße zu markieren, sodass der Kfz-Verkehr dort etwas in Richtung Fahrbahnachse verschoben wird.

PM: Claas Michaelis