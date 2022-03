Der Landkreis Kassel beteiligt sich an Upcycling-Aktion der Baunataler Werkstätten, bei der aus alten Jeans trendige Taschen werden – Spenden gesucht

Hofgeismar / Baunatal / Kassel. Alten Jeanshosen ein neues Leben einhauchen. Das ist das Ziel einer besonderen Aktion der Baunataler Diakonie Kassel (bdks), die möglicherweise auch bei der anstehenden documenta fifteen für Aufsehen sorgen wird. Unterstützt wird die Aktion vom Landkreis Kassel, der die für das Projekt benötigten Sammeltonnen kostenlos zur Verfügung stellt.

Worum geht es? Die Sammeltonnen werden in den nächsten Tagen an den Werkstatt-Standorten der bdks gut sichtbar aufgestellt. Verbunden mit dem Aufruf an die Menschen aus der Region, sich mit einer Bluejeans-Spende an dem Projekt zu beteiligen. Nach Sammlung und Reinigung in der Caldener Werkstatt wird aus den abgelegten blauen Hosen dann in der Schneiderei der Baunataler Werkstätten eine trendige Jeanstasche.

Der Entwurf ist so gestaltet, dass die dort beschäftigten Menschen mit Behinderung die Tasche gut herstellen können. Die Jeanstasche wird im Sommer in den Shops der documenta fifteen erhältlich sein. Dr. Sabine Schormann, Generaldirektorin der documenta und Museum Fridericianum gGmbH, erläutert dazu: “Upcycling und die Wiederverwendung von Materialien, Ressourcenteilung, die Wertschätzung lokaler Ekosisteme sowie der Austausch auf Augenhöhe – dies sind zentrale Aspekte, die wir auch in der lumbung-Praxis der documenta fifteen verfolgen.

Ich freue mich, dass wir dieses Produkt der Baunataler Werkstätten im Sommer einem breiten Publikum anbieten können.” Landrat Andreas Siebert betont: “Die bdks und den Landkreis Kassel verbindet seit langem eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Daher freue ich mich, dass wir diese Aktion mit unserem Eigenbetrieb Abfallentsorgung Kreis Kassel unterstützen können.” Das Ziel der Kreislaufwirtschaft und Wiederverwertung sei schon lange Teil der Unternehmensphilosophie der Abfallentsorgung im Landkreis Kassel, so der Landrat, der gemeinsam mit Gerrit Jungk, Vorstand der Baunataler Diakonie Kassel, betont: “Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen und somit dazu beitragen, dass ein regionales, nachhaltiges und soziales Produkt entsteht.”

An den folgenden Standorten können ab Anfang März Jeans abgegeben werden:

bdks – Werkstatt Baunatal

Kirchbaunaer Str. 19

34225 Baunatal

Caldener Werkstätten

Breslauer Straße 15

34379 Calden

diakom Fuldabrück

Ostring 10

34277 Fuldabrück-Bergshausen

Hofgeismarer Werkstätten

Erlenweg 4

34369 Hofgeismar

Waberner Werkstätten

Landgrafenstraße 32

34590 Wabern

diakom Kassel

Schillerstraße 54

34117 Kassel

Gustav-Heinemann-Wohnanlage

Bergshäuser Straße 1

34123 Kassel-Waldau

Kreishaus

Wilhelmshöher Allee 19-21

34117 Kassel

PM: LANDKREIS KASSEL