Förderung unterstützt Kauf von mobiler Bühne für die Stadt Immenhausen

Kultur ohne Limit

Immenhausen. „Kultur ist ein wichtiger Baustein des Lebens im ländlichen Raum. Mit einer mobilen Bühne kann man flexibel auf die jeweiligen Bedarfe in den Immenhäuser Stadtteilen reagieren“, so Landrat Andreas Siebert in Immenhausen. Im Rahmen des LEADER-Programms gibt es eine Förderung von fast 38.000 Euro für die Anschaffung einer mobilen Bühne für Open-Air-Veranstaltungen. Die Stadt Immenhausen investiert insgesamt rund 64.000 Euro in die Kulturinfrastruktur vor Ort. „Wir freuen uns sehr, dass wir heute den Förderbescheid erhalten und möglichst zeitnah die mobile Bühne beschaffen können. Dadurch kann das Kulturangebot wesentlich erweitert und verbessert werden“, betont Immenhausens Bürgermeister, Lars Obermann, bei der Bescheidübergabe. Besonders zum 900-jährigen Bestehen der Stadt Immenhausen sowie weiterer Großveranstaltungen sei die Bühne äußert praktisch, so Obermann. Die fahrbare Bühne soll eine Grundfläche von circa 40 Quadratmetern haben und im Rahmen städtischer Veranstaltungen zum Einsatz kommen.

Seitens der Stadt rechnet man aktuell mit einer durchschnittlichen Jahresnutzung von fünf Veranstaltungen. In einzelnen Jahren könne aufgrund besonderer Veranstaltungen die Nutzung auch höher ausfallen, so heißt es aus der Stadtverwaltung. „Ein starkes regionales und auch touristisches Kulturangebot wird mit der Förderung gesichert. Es ist schön, dass die Menschen in Immenhausen zum Stadtjubiläum davon profitieren können“, so Peter Nissen vom Servicezentrum Regionalentwicklung. Das Projekt wird im Rahmen des LEADER-Programms der LEADER-Region „KulturLandschaft HessenSpitze“ gefördert. „Ich freue mich, dass es uns kurz vor dem Ende der Förderperiode noch gelungen ist, die Realisierung dieses Projektes aus dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept der Stadt Immenhausen mit LEADER-Fördermitteln zu unterstützen. Die mobile Bühne wird sicherlich zu einer Bereicherung des kulturellen Angebotes in Immenhausen beitragen und somit eine Wirkung über die Stadtgrenzen hinaus entfalten“, so Cornelius Turrey, Sprecher des Regionalforums KulturLandschaft HessenSpitze.

Hintergrund:

Region Kassel‐Land e.V. ist Träger der Ländlichen Regionalentwicklung im Landkreis Kassel und in drei Kommunen des Schwalm‐Eder‐Kreises. Unter dem Dach der LEADER‐Region Kassel-Land werden Projektträger bei der Entwicklung und Realisierung ihrer Vorhaben unterstützt. Von der ersten Idee, über die Ausarbeitung des Förderantrages bis zur Bewilligung begleitet das Regionalmanagement private und öffentliche Träger bei allen Schritten hin zur finanziellen Förderung ihrer Projektvorhaben mit Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes Hessen. LEADER ist sowohl ein Förderprogramm der Europäischen Union als auch eine Methode, die es lokalen Akteuren ermöglichen soll, die eigene Region aktiv zu gestalten. Die Projektauswahl zur Vergabe der Fördermittel findet im Regionalforum der LEADER‐Region statt, um damit die Ziele aus der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) zu erreichen. Die LES wird unter aktiver Beteiligung der Bürgerschaft, lokalen Multiplikatoren und Politik zu Beginn jeder neuen LEADER‐Förderperiode entwickelt. Das Servicezentrum Regionalentwicklung des Landkreises in Hofgeismar ist die zentrale Förderstelle des Landkreises, prüft die Förderfähigkeit der Projekte und verwaltet Fördermittel aus EU‐, Bundes‐ und Landesprogrammen.

PM: Harald Kühlborn