20.000 Solar Panels für die Ukraine

Niestetal 13.07.2024. Seit dem 25.06. wurden 20.000 Solar Panels von rund 100 ehrenamtlichen Helfern aus Hessen und der Ukraine auf 11 Sattelschlepper verladen und in die Ukraine gebracht. Die 90 Watt Panels bringen noch eine Leistung von ca. 1.800 kVA. Zum Einsatz kommen sie 4 Städten in den Bereichen der kritischen Infrastruktur, wie Krankenhäuser und Schulen.

Heinz Jordan aus Helsa konnte die Systeme von einem Niestetaler Unternehmen übernehmen und hat den gesamten Ablauf koordiniert. Das Hessische Innenministerium übernimmt die Transportkosten für 10 Sattelschlepper. Ein LKW wurde vom Gudensberger Partnerschaftsverein finanziert. Der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostiuk konnte aufgrund der Gegebenheiten in der Ukraine die relevanten Städte auswählen und hat den Kontakt hergestellt. Hier wird durch ehrenamtliches gemeinsames Engagement der ukrainischen Flüchtlinge, den Maltesern, dem Volksbund sowie von verschiedenen Feuerwehren und vielen privaten Ehrenamtlichen der größte Transport von Solar Panels in die Ukraine umgesetzt.

Heinz Jordan dankte allen Beteiligten für diese außergewöhnliche Leistung. Besonders hervor zu heben ist dabei die Leistung und der Einsatzwille der Frauen und Männer vom Reservistenverband Hessen. Sie waren zur Stelle, als bei den ehrenamtlichen Helfern die Kraft nachließ und haben tatkräftig mit sehr großem Engagement unterstützt sowie Flagge gezeigt. Allein wäre diese für Deutschland einmalige Aktion niemals zu schaffen gewesen. Allein das Gewicht der Panels betrug 240 Tonnen.

Heinz Jordan engagiert sich seit Kriegsbeginn mit seinen Helfern aus Nordhessen sehr stark in den Segmenten Energietechnik, Krankenhaustechnik, medizinische Verbrauchsgüter sowie Feuerwehrfahrzeuge und Schulmöbel. Unter anderem wurden so bereits ein Krankenhaus, 4 Grossgeneratoren und ein Blockheizkraftwerk in die Ukraine.

PM: Heinz Jordan