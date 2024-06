Am 7. Juni 2024 besuchten wir erneut das PADI 5 Star Dive Center in Baunatal von Arndt Kemper und Patrick Middendorf , um mehr über die neusten Entwicklungen zu erfahren. Die Veranstaltung war wie immer gut besucht, und die Atmosphäre war von Begeisterung und Gemeinschaft geprägt.

In einer kleinen Gesprächsrunde hatten wir die Gelegenheit, direkt mit Arndt Kemper zu sprechen. Er erzählte uns von den Herausforderungen und Freuden des Buchschreibens und wie wichtig es ihm ist, die Leidenschaft fürs Tauchen und den Respekt vor der Meereswelt zu vermitteln.

Ein weiteres Highlight des Tages war die Ankündigung, dass wir selbst an einem Tauchlehrgang im PADI 5 Star Dive Center teilnehmen werden. Wir sind gespannt auf die kommenden Wochen, in denen wir intensiv in die Welt des Tauchens eintauchen werden. Von den ersten Atemzügen unter Wasser bis hin zu fortgeschrittenen Techniken – wir werden alles hautnah erleben und darüber berichten.

Freuen Sie sich auf detaillierte Berichte über unsere Erfahrungen und neue Erkenntnisse aus der faszinierenden Welt des Tauchens. Bleiben Sie dran, um mehr über unsere Abenteuer und die wertvollen Lektionen, die wir lernen werden, zu erfahren.