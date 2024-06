Am 30. Mai 2024 fand in der Kasseler „Mall of Fame“ die vierte feierliche Sternverleihung statt, bei der vier herausragende Persönlichkeiten und Institutionen für ihre Verdienste um die Stadt und die Region geehrt wurden. Der Tag war geprägt von bewegenden Momenten und unvergesslichen Emotionen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport waren anwesend, um den Geehrten ihre Anerkennung zu zeigen.

Dieses Jahr wurden folgende Persönlichkeiten mit einem Stern in der „Mall of Fame“ ausgezeichnet:

Die Brüder Grimm : Jacob und Wilhelm Grimm, die weltbekannten Märchensammler und Sprachwissenschaftler, wurden für ihren bedeutenden Beitrag zur deutschen Kultur und Sprache geehrt.

: Jacob und Wilhelm Grimm, die weltbekannten Märchensammler und Sprachwissenschaftler, wurden für ihren bedeutenden Beitrag zur deutschen Kultur und Sprache geehrt. Dr. Walter Lübcke : Der 2019 ermordete Regierungspräsident erhielt posthum die Auszeichnung für seinen Einsatz für Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit.

: Der 2019 ermordete Regierungspräsident erhielt posthum die Auszeichnung für seinen Einsatz für Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit. Karl-Heinz Härtl : Der Gärtnermeister, Pflanzensoziologe und Artenschützer wurde für sein langjähriges Engagement für den Erhalt der Natur in Nordhessen geehrt.

: Der Gärtnermeister, Pflanzensoziologe und Artenschützer wurde für sein langjähriges Engagement für den Erhalt der Natur in Nordhessen geehrt. Die Kassel Huskies: Die Eishockeymannschaft wurde sowohl für ihre sportlichen Erfolge als auch für ihren Beitrag zur Förderung des Sports in Kassel und ihr Engagement für die Stadt und die Region ausgezeichnet.

In eindrucksvollen Reden würdigten die Laudatoren die Verdienste der Geehrten. Der Respekt und die Anerkennung der Gäste wurden durch lang anhaltenden Applaus bekundet.

Die „Mall of Fame“, die vom Netzwerk Nordhessen ins Leben gerufen wurde, stellt eine bedeutende Bereicherung für Kassel und die Region dar. Sie ehrt Menschen und Institutionen, die einen prägenden Einfluss auf unsere Stadt und Region ausgeübt haben. Mehr als nur eine Ansammlung von Sternen, erinnert sie uns daran, wofür wir dankbar sein können, und symbolisiert die Kraft des Einzelnen, die Welt zu verbessern.

Die Geschichten hinter den Sternen zeigen, dass jeder von uns, unabhängig von Herkunft oder Status, Großes erreichen kann. Sie inspirieren uns, unsere eigenen Talente und Fähigkeiten einzusetzen, um positive Veränderungen in unserer Umgebung zu bewirken. Ob man große Berühmtheit erlangt oder im Verborgenen Gutes tut, jeder Einzelne kann zur Verbesserung der Welt beitragen.

Die „Mall of Fame“ erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Träume zu verfolgen und uns für das einzusetzen, woran wir glauben. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir Großes erreichen. Sie ist ein Symbol dafür, dass wir gemeinsam viel bewirken können, wenn wir uns für eine gemeinsame Sache einsetzen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.