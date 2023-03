Aufgrund der starken Beschädigungen der Infrastruktur in den ukrainischen Kriegsgebieten ist die Stromversorgung eine dauerhafte Herausforderung. Deshalb gehören Generatoren zu den besonders gefragten Hilfsgütern.

Der Unterstützerkreis für die Ukraine um Heinz W. Jordan und die Flughafen GmbH Kassel planen nun, ein Notstromaggregat aus dem Bestand des alten Flugplatzes auf die Reise in die Ostukraine zu schicken.

Es handelt sich um eine Anlage, die aus einem Motor von Deutz und einem zughörigen Generator von Polyma besteht. Sie hat eine elektrische Leistung von 446 kVa und 500 PS. Der Motor ist ein 12-Zylinder-Dieselmotor, die Tanks haben eine Kapazität von 2800 Liter. Die Anlage diente am Verkehrslandeplatz Kassel seit den 1970er Jahren als Notstromaggregat und gewährleistete den sicheren Betrieb der wichtigsten Anlagen für den Fall eines Stromausfalls. Nach Einschätzung der Spezialisten beste Wertarbeit – extrem langlebig und einfach zu warten.

In den kommenden Wochen werden zuerst die Öltanks entleert und abgebaut, bevor dann die elektrische Steuerung und danach der große Motor mit Generator demontiert werden. Die vorhandenen Papiere der Anlage werden gesichtet und zusammengestellt, und natürlich muss der Ursprungszustand fotografiert und dokumentiert werden, damit der Aufbau in der Ukraine sofort starten kann.

Unterstützung kommt von verschiedenen Firmen, darunter die Albert Regel GmbH (Baunatal) für den Abbau und Transport und die REKTOL GmbH & Co. KG (Korbach) für die Bereitstellung von Motoröl sowie von der Abteilung Technik der Flughafen GmbH.

Lars Ernst, Geschäftsführer der Flughafen GmbH Kassel war sofort von der Idee begeistert: „Wir haben bereits seit Jahren Kontakt zu Heinz Jordan und haben keine Sekunde gezögert, als er mit der Idee für die weitere Nutzung des nicht mehr bei uns benötigten Geräts auf uns zukam. Wir freuen uns sehr, dass wir hier auf dem kleinen Dienstweg einen guten Beitrag mit der weiteren Verwendung im Kriegsgebiet leisten können.“

Dr. Tobias Busch, Prokurist der Flughafen GmbH Kassel, sagte beim Abbau: „Wir wussten, was da am ehemaligen Flugplatz schlummert. Dass wir die Anlage nicht vorschnell abgebaut und einer neuen Verwendung zugeführt haben, hilft nun den Menschen im Kriegsgebiet.“ Und Mirko Schubert, technischer Leiter des Kassel Airport, ergänzt: „Eine bessere Verwendung können wir uns nicht wünschen!“

Heinz W. Jordan ergänzt: „Nach jetzigem Stand wird der Generator in einem Wasserwerk wieder aufgebaut. Er soll dafür sorgen, dass auch bei Stromknappheit die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden kann. Wie auch bei den letzten Unterstützungsaktionen ist die Hilfe auch diesmal wieder das Resultat der Zusammenarbeit von verschiedenen Firmen, Stellen und Personen, denen ich ganz herzlich danke.“

Vielfältiger Urlaubsaussichten 2023 für die Passagiere aus der Region:

Im aktuellen Winterflugplan geht es mit Sundair wöchentlich nach Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura und Hurghada. Ab Ende März startet Corendon zweimal wöchentlich nach Antalya. Ab Maigeht es mit Sundair mehrmals wöchentlich ab Kassel nach Mallorca, Kreta, Rhodos, Hurghada und Fuerteventura.

Ergänzt wird das vielfältige Flugprogramm durch eine neue Airline am Kassel Airport: Corendon Airlines startet immer mittwochs und samstags nach Antalya. Ergänzt wird der Sommerflugplan ab Mai mit Sundair-Flügen mehrmals die Woche nach Mallorca, Kreta und Hurghada und den wöchentlichen Verbindungen der Rhein-Neckar-Air nach Sylt und Usedom. Als neues Reiseziel fliegt die Airline SkyAlps ab dem 01.05. montags und freitags Bozen in Südtirol an. Ergänzt wird der Flugplan durch Sonder-, Gruppen- und Themenreisen.

Kurze Wege, familiäre Atmosphäre, freundlicher Service, Vorabend-Check-in und kostenfreie Parkplätze runden das Angebot am Kassel Airport ab und ermöglichen allen Fluggästen einen komfortablen Start in den Urlaub – direkt ab zuhause.

Weitere Informationen und den aktuellen Flugplan finden Sie unter: www.kassel-airport.de.

PM: Flughafen GmbH Kassel Fotos: Heinz W. Jordan