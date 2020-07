Genesen: 8.305.326*

Bestätigte Fälle weltweit1: 14.714.500 (Vergl. 20.07.2020: + 205.608)

Todesfälle weltweit1: 610.149 (Vergl. 20.07.2020: + 3.943)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 202.345 (Vergl. 20.07.2020: + 522)

Todesfälle in Deutschland2: 9.090 (Vergl. 20.07.2020: + 4)

Bestätigte Fälle in Hessen2: 11.430 (Vergl. 20.07.2020: + 21)

Todesfälle in Hessen2: 515 (Vergl. 20.07.2020: + 1)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, SurvNet-Stand 00:00 Uhr)

* Schätzwert

2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 21.07.2020, 00:00 Uhr)

Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz

Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todesfälle Inzidenz bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 384 3 142 3 1 LK Darmstadt-Dieburg 441 20 148 2 1 LK Fulda 416 13 187 9 4 LK Gießen 265 4 98 4 1 LK Groß-Gerau 584 15 212 8 3 LK Hersfeld-Rotenburg 315 22 261 0 0 LK Hochtaunuskreis 298 5 126 3 1 LK Kassel 413 29 174 3 1 LK Lahn-Dill-Kreis 352 18 139 1 0 LK Limburg-Weilburg 305 6 177 3 2 LK Main-Kinzig-Kreis 836 50 199 20 5 LK Main-Taunus-Kreis 385 15 162 2 1 LK Marburg-Biedenkopf 209 4 85 3 1 LK Odenwaldkreis 418 63 431 2 2 LK Offenbach 738 41 208 19 5 LK Rheingau-Taunus-Kreis 280 5 150 7 4 LK Schwalm-Eder-Kreis 571 37 317 12 7 LK Vogelsbergkreis 131 5 124 6 6 LK Waldeck-Frankenberg 198 5 126 12 8 LK Werra-Meißner-Kreis 233 16 231 0 0 LK Wetteraukreis 377 13 123 8 3 SK Darmstadt 246 18 155 8 5 SK Frankfurt am Main 1.900 68 251 50 7 SK Kassel 395 9 196 8 4 SK Offenbach 235 9 182 12 9 SK Wiesbaden 505 22 181 16 6 gesamt 11.430 515 182 221 4

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben. Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.