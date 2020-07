Die Bildungsakademie des Landessportbundes Hessen e.V. unterbreitet als anerkannte Landesorganisation für Weiterbildung in Hessen professionelle Fort- und Weiterbildungsangebote in Form von Tages- und Wochenendseminaren, Bildungsurlauben oder Reisen fachübergreifend im Sport.

Aktiv im Sommer – im Herzen von Kassel: In diesem Jahr bieten wir erstmalig ein Kursprogramm für aktive Erwachsene Outdoor im Park Schönfeld in der Zeit vom 27. Juli bis zum 16. August an. Denn der Sommer kommt und die Ferien auch. Viele bleiben in diesem Jahr zu Hause. Damit es nicht langweilig wird und Sport und Bewegung in der Gruppe unter Anleitung leichter fällt, haben wir für Sie ein abwechslungsreiches Programm mit vielen verschiedenen Kursen zusammengestellt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro pro Kurs, die Plätze sind limitiert. Von Functional Training über Yoga und Wing Tsun bis Zumba ist alles dabei. Das gesamte Programm finden Sie auf der Website der Bildungsakademie: www.sport-erlebnisse.de. Hier können Sie sich auch gleich anmelden. Bei Fragen wenden Sie sich gern an unsere Geschäftsstelle unter 0561 7390340. Wir freuen uns auf Sie.

PM: Verena Maschke