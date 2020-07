Ab dem 16. August 2020 finden im Ballhaus wieder an jedem zweiten Sonntag um 17 Uhr Konzertveranstaltungen statt. Mit der Reihe »Kultur & Co unterm Kronleuchter« knüpft die Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) an die beliebten Sonntagskonzerte »Kultur unterm Kronleuchter« aus der vergangenen Saison an, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden mussten.

Die Ticketpreise für jedes Konzert sind reduziert und betragen 10 Euro pro Person. Zusätzlich sind Spenden möglich, die der freien Kulturszene in Kassel zugutekommen.

»In dieser, vor allem für Freischaffende, schwierigen Zeit, möchten wir mit der Wiederaufnahme unserer Ballhaus-Konzerte auch der freien Musikszene aus Kassel die Möglichkeit für Auftritte in einem weitestgehend geschützten Umfeld geben. Wir haben ein ausführliches Hygienekonzept entwickelt und die Anzahl der Gäste zugunsten der Einhaltung von Abstandsregeln reduziert«, erklärt MHK-Direktor Prof. Dr. Martin Eberle, »Ein abwechslungsreiches Programm bietet hochwertigen Kulturgenuss im bezaubernden Ambiente des Ballhauses.«

Tickets sind ab sofort erhältlich an der Museumskasse von Schloss Wilhelmshöhe, dem HNA-Kartenservice oder unter www.museum-kassel.de

Kultur & Co direkt nach Hause

Wer keine Möglichkeit hat, an den Veranstaltungen der MHK teilzunehmen, kann sich mit dem digitalen Kulturlieferdienst »Kultur & Co« die vielfältigen kunst- und kulturhistorischen Schätze aus Museen, Schlössern und Parks direkt, digital und kostenlos nach Hause holen. Zu sehen gibt es die Filme bei instagram, facebook und youtube oder einfach über die Website der MHK unter www.museum-kassel.de

PM: Museumslandschaft Hessen Kassel