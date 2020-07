Schlosspark Wilhelmsthal, 34379 Calden

Gartenfest Kassel – Dieses Jahr im August

Ein weiteres positives Signal, nun auch für das Gartenfest in Kassel-Calden.

Inmitten der märchenhaften Kulisse im Park von Schloss Wilhelmsthal erwarten die Aussteller die Liebhaber von Blumen und Stauden, von Garten und Lebensart sowie von Dekoration und Leckereien. Viele Stände bieten ein breites Angebot für Naturbegeisterte, Feinschmecker und Lifestyle-Fans. Der August mit seiner vollen Blütenpracht bildet den besten Rahmen für eine herrlich unterhaltsame und informative Auszeit. Zwischen Pflanzenraritäten, Strandkörben und Kunstobjekten schmecken frischer Flammlachs oder ein fruchtiger Drink besonders gut und machen Lust auf Sommer.

Das Gartenfestival, was als Spezialmarkt und Freiluftveranstaltung gilt, steht nicht unter dem Verbot der Großveranstaltungen. Mit einer besonderen Besucherlenkung vor Ort, die schon an den Parkplätzen anfängt und auf dem großen Areal von über 35.000 qm endet, versucht das gesamte Team dem Besucher den Tag auf dem Gartenfest so angenehm wie möglich zu gestalten. Spezielle Desinfektionsstationen, ein ausgeweitetes Toilettenangebot und mehr Platz bei den Ausstellern sind gewährt. Alle aktuellen Besucherinfos unter: www.gartenfestivals.de

