Wie finden Sie den richtigen Mietwagen in Spanien

Sie haben die Absicht einen Urlaub in Spanien zu verbringen oder planen eine Geschäftsreise, beides ohne Ihren eigenen Wagen? Vor Ort benötigen Sie einen Mietwagen, um entweder Land und Leute kennenzulernen oder schnell von einem Termin zu anderen zu gelangen? Dann stellen sich Ihnen folgende Fragen: „Welchem Mietwagenhändler kann ich vertrauen?“, und: „Welche Vor- bzw. Nachteile erwarten mich bei den entsprechenden Anbietern?“. Kurz zusammengefasst: „Wie finde ich den passenden Mietwagen in Malaga am Flughafen beispielsweise“. Einige Tipps können dabei helfen, an den Kosten für einen Mietwagen zu sparen oder nicht in Fallen zu treten.

Vertrauen Sie auf die Erfahrungen anderer Kunden

Am besten buchen Sie einen Mietwagen in Spanien oder auch in anderen Ländern bei Unternehmen, die über einen guten Leumund verfügen. Dabei müssen Sie nicht unbedingt die lokale Sprache beherrschen, um sich über die Reputation des Anbieters in Kenntnis zu setzen. Nutzen Sie zur Recherche einfach das Google-Instrument Google Trustpilot. Anbieter, die dieses Web-Instrument zu Hilfe nehmen, setzen gewöhnlich auf Transparenz. Denn dank der Trustpilot-Bewertungen für Verkäufer wird die Anzeigen-Performance der Werbe-Kampagnen gesteigert. Von solchen Vorteilen profitieren generell nur Unternehmen, die von Kunden mit guten Bewertungen ausgezeichnet wurden. Dies bedeutet im Klartext, dass in den vergangenen zwei Monaten der Anbieter mindestens 100 verifizierte Bewertungen aus dem Land seines Geschäftssitzes mit einer Gesamtbewertung von mindestens 3,5 Sternen eingesammelt haben muss.

Wichtig ist ein erfahrener und vielsprachiger Kundenservice

Schlecht ist es immer, wenn Sie an einen Schalter eines Mietwagenanbieters kommen, an dem die Angestellten nur die Landessprache sprechen. Das zeigt: Man ist auf ausländische Kunden nicht eingestellt und kann somit deren besondere Bedürfnisse nicht vollständig befriedigen. Zumindest sollten die Angestellten ein adäquates Englisch sprechen, um die geschäftlichen Angelegenheiten zur beiderseitigen Zufriedenheit verständlich regeln zu können. Wer zu einem Mietwagenverleiher im Ausland kommt, der Ihnen schriftliche Verträge mit wenig verständlichen und kaum leserlichen Kleingedruckten präsentiert, dem ist nicht zu trauen. Schließlich wollen Sie wissen, was in den Verträgen steht und, ob die Klauseln exakt formuliert sind, um Fallen und Gaunereien zu vermeiden. Transparente Mietwagenanbieter präsentieren ihren Kunden Mietverträge in verschiedenen Sprachen. Es hat sich ferner laut Untersuchungen herausgestellt, dass Anbieter, die Mietwagenbuchungen über das Internet und vor Ort anbieten, in der Regel preiswerter sind, als Anbieter, die nur vor Ort operieren. Solche Anbieter können gemeinhin über das ganze Jahr mit einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Preisfallen Benzinkosten bei Mietwagen vermeiden

Es ist unerheblich, ob Sie einen Diesel oder Benziner als Mietwagen bevorzugen. Wichtig sind die Klauseln für den Spritverbrauch. Dabei gibt es zu beachten, dass verbrauchter Kraftstoff während der Dauer der Mietwagennutzung generell nicht im Mietpreis enthalten ist. Mietwagen sollten normalerweise voll betrankt dem Kunden bereitgestellt werden. Dieser füllt den Tank vor der Rückgabe wieder voll auf. Sollte, wie in vielen Fällen, der Anbieter das Mietfahrzeug nach Mietende selbst betanken wollen, ist dieses Angebot zu umgehen, denn in der Regel fallen dafür extra Service-Kosten an.

Mietwagen ohne Kreditkarte reservieren

Nicht alle Autoverleiher bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Mietwagen ohne Kreditkarte zu reservieren. Achten Sie auf diesen besonderen Service. Sollte dieser Spezialservice gewährt werden, haben Sie die Option einen Mietwagen mittels einer EC-Karte zu reservieren. Hinterlegen Sie die geforderte Kaution mit der Karte und nehmen Sie später das Auto in Empfang. Allerdings zieht der Autovermieter aufgrund der Blockierungsfunktion die Kaution zuerst einmal ein und schreibt sie Ihnen dann nach der Rückgabe des Leihwagens wieder auf Ihrem Konto gut.