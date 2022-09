Erneuerung Bahnübergang „Lindenberg“:

Erneuerung Bahnübergang „Lindenberg“:

Haltestelle wird von Tram 4 und 8 nicht bedient

Forstbachweg für Individualverkehr gesperrt

Kassel, 30. September 2022. Weil der Bahnübergang „Lindenberg“ grundhaft erneuert werden muss, kann die Tramstrecke in diesem Bereich ab Samstag, 8. Oktober, Betriebsbeginn, bis Freitag, 21. Oktober, Betriebsschluss, nur eingleisig befahren werden.

In der Folge können die Bahnen der Linien 4 und 8 die Haltestelle „Lindenberg“ in beiden Richtungen nicht bedienen. Ein Ersatzbus (SEV4) verbindet im Takt der Tram 4 die Haltestelle „Lindenberg“ mit „Am Kupferhammer“.

Die Busse der Linie 35 können durch die Sperrung des Forstbachweges dort nicht wenden. Deshalb errichtet die KVG vor dem Kreisverkehr eine Ersatzhaltestelle, an der auch die Busse des SEV halten.

Für den Individualverkehr wird der Forstbachweg an der Überfahrt ab Samstag, 8. Oktober, 6 Uhr, bis Samstag, 22. Oktober, gesperrt. Umleitungen werden in beiden Richtungen über die Leipziger Straße und die Ochshäuser Straße ausgeschildert. Der Forstbachweg und die umliegenden Straßen können nur über die Ochshäuser Straße verlassen werden.

Für den Rad- und Fußverkehr wird eine Überquerungsmöglichkeit der Gleisbaustelle in Höhe des Forstbachwegs sichergestellt.

Vorbreitende Arbeiten, darunter das Auflegen einer Kletterweiche, sind für den 4. bis 7. Oktober in stadteinwärtiger Richtung der Leipziger Straße zwischen Forstbachweg und Forstfeldstraße sowie im Bereich der Einmündung Forstbachweg vorgesehen. Für den Kfz-Verkehr ist dadurch mit geringfügigen Beeinträchtigungen zu rechnen. Der gemeinsame Geh- und Radweg zwischen Forstbachweg und der Haltestelle Am Kupferhammer muss jedoch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Wegen der durch die Bauarbeiten verursachten Lärmbelästigungen in einigen Nächten und Wochenenden bittet die KVG die Anlieger um Entschuldigung.

Wo finden Fahrgäste Informationen?

In der NVV-App, die auch Fahrscheinverkauf bietet. Über den Alarm-Button können

Fahrten abonniert werden, wodurch Fahrgäste automatisch Informationen als Push-

Benachrichtigung erhalten

Fahrten abonniert werden, wodurch Fahrgäste automatisch Informationen als Push- Benachrichtigung erhalten Auf der Website der KVG unter: www.kvg.de. Hier können sich Fahrgäste in der Rubrik

„Verkehrsmeldungen“ in Echtzeit

PM: KVG