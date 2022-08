Wehlheider Kirmes 2022

Das Ordnungsamt und das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt appellieren auch in diesem Jahr an alle Besucherinnen und Besucher der Wehlheider Kirmes, das nächtliche Ruhebedürfnis der Anwohnenden zu respektieren. Um die Ruhestörungen im Rahmen zu halten, wurden die Sperrzeiten für Biergärten der an der Kirmes aktiv teilnehmenden Gaststätten, Imbiss- und Verkaufsstände von Freitag auf Samstag (12./13. August) und von Samstag auf Sonntag (13./14. August) auf 2 Uhr, an den letzten beiden Tagen (Montag und Dienstag) auf 1 Uhr festgesetzt. Das Ordnungsamt wird die Einhaltung der Sperrzeiten auch in diesem Jahr wieder überwachen.

Straßensperrungen

Die aus Sicherheitsgründen erforderlichen Sperrungen fallen in diesem Jahr deutlich geringer aus als in den früheren Jahren. Eine Sperrung der Kohlenstraße und Tischbeinstraße ist nicht vorgesehen.

Für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden

der Kirchweg zwischen Kohlenstraße und Hentzestraße

der Kurt-Kersten-Platz vor der Gaststätte “Bleibtreu”

jeweils von Mittwoch, 10. August 2022 bis Dienstag, 16. August.

Haltverbote

Innerhalb der beiden Veranstaltungsflächen und zusätzlich

im Kirchweg vor Hausnummer 9-13

in der Kohlenstraße vor dem Gebäude Kirchweg 1 sowie vor Hausnummer 11-13

in der Ludwig-Mond-Straße zwischen Sternbergstraße und Zwehrener Weg

im Zwehrener Weg vor der Gaststätte “Düsseldorfer Hof”

im Zwehrener Weg zwischen Strindbergstraße und Ludwig-Mond-Straße

werden Haltverbote aufgestellt, der Gültigkeitsbeginn ist unterschiedlich. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, vor dem Abstellen Ihrer Fahrzeuge die vorhandene Beschilderung sorgfältig zu prüfen. Die Polizei und die Stadt Kassel weisen nachdrücklich darauf hin, dass bei Verstößen gegen Halt- und Parkverbote abgeschleppt wird.

PM: Stadt Kassel