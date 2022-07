Kassel. SOCIAL CATWALK – Fashion for Inclusion im RURUHAUS zur Documenta fifteen

Am 19.07.2022 fand im RURUHAUS im Rahmen des Documenta15-Programms, der Social Catwalk statt.

Titel der Veranstaltung:

A DRESSCODE – What ́s Your Pronoun!

Die interdisziplinäre Modenschau steht für: Identität, Kreativität, Diversität u. Visibilität.

Bereits seit fünf Jahren kreiert die Moving School Upcycling-Mode in Seminaren für die Universität Kassel. Beim Upcycling werden aus alten Kleidungsstücken, Stoffen etc., neue Produkte kreiert. Der Veranstalter CHANG13° leitet Designer und Models im Moving Art Shop in der Königsgalerie Kassel an.

Der Gedanke von CHANG13° (Designer aus Köln) Mode verbindet & bringt Menschen zusammen. In teilweise außergewöhnlichen Outfits, präsentierten Studierende und teils die Designer*innen selbst ihre Kreationen auf dem Catwalk. Bei sommerlich heißen Temperaturen, fand die Veranstaltung im Basement des Ruruhaus vor einem großem internationalem Documenta-Publikum statt. Ebenso wurden einige Liveperformences präsentiert.

Dieses Jahr wurde das 5-jährige Jubiläum von SOCIAL CATWALK – Fashion for Inclusion zelebriert.

Weiterführende Informationen zur Moving School, unter: http://www.movingschool.eu/.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.

