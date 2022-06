Temple of Alternative Histories

Eine transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen bildender Kunst, Bühnenkunst, Wissenschaftler:innen und der breiten Öffentlichkeit am Staatstheater Kassel

Ausstellungseröffnung „Temple of Materialised Histories“ und interaktives Eröffnungsprogramm

Mittwoch, 15. Juni, und Samstag, 18. Juni

Eintritt frei



Mit einem vielfältigen Eröffnungsprogramm am 15. und 18. Juni feiert das Staatstheater Kassel den Auftakt des prozesshaften Kunstwerks „Temple of Alternative Histories“ und eröffnet die immersive Kunstinstallation „Temple of Materialised Histories“, die bis zum 24. September im Opernfoyer zu erleben sein wird. Die isländische Künstlerin Anna Rún Tryggvadóttir zeigt hier kinetische Skulpturen aus den zum Bau des Staatstheaters Kassel verwendeten Materialien sowie eine Audioinstallation, die die Besucher durch reale und fiktionalisierte Geschichten dieser verschiedenen Elemente führt.

„Temple of Alternative Histories“ ist ein prozesshaftes Gesamtkunstwerk, das interdisziplinär und in Zusammenarbeit mit einer breiten Öffentlichkeit entsteht. Die bildende Künstlerin Anna Rún Tryggvadóttir und der Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson untersuchen kulturprägende Werke unseres Bildungskanons auf der Suche nach einem alternativen Narrativ der Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Dazu gehört neben der Ausstellung das interaktive öffentliche Programm „Temple of Emerging Histories“ mit Performances, interaktiven Workshops, geführten Sinneserfahrungen sowie Vorträgen und interdisziplinären Gesprächen in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel und Scientists for Future.

Kulminationspunkt des „Temple of Alternative Histories“ ist schließlich die Bühnenproduktion, die am 9.Juli im Opernhaus Premiere feiert. Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson befragt gemeinsam mit den Ensembles aus Musiktheater, Schauspiel und Tanz in einem spektakulären, spartenübergreifenden Prozess kollektive Ursprungsgeschichten, um diese mit Erzählungen über die Gegenwart und Zukunft zu verweben.

Ausstellungseröffnung von „Temple of Materialised Histories“ ist am Mittwoch, 15. Juni, um 12 Uhr im Opernfoyer. Zugleich beginnt das von Cassandra Edlefsen Lasch kuratierte öffentliche Diskurs-Programm „Temple of Emerging Histories“ mit einem vielfältigen interaktiven Angebot im Opernfoyer und auf dem Opernvorplatz.

So ist das Publikum am 15. und 18. Juni ganztägig eingeladen, in „Symphony of a Missing Room – Echoes of Alternative Histories“ von Lundahl & Seitl Teil eines immersiven Kunsterlebnisses zu werden. Kostenlose Tickets dafür gibt es an der Theaterkasse.

Partizipativ ist auch die Performance „Un-Commonplace: Cleaning as Awareness-Practice“ von studio b severin, die am Mittwoch von 12 bis 13 Uhr und am Samstag von 10 bis 11 Uhr gezeigt wird. Darüber hinaus finden etliche öffentliche Gespräche (auf Englisch) statt.

Neben Anna Rún Tryggvadóttir, Thorleifur Örn Arnarsson und Cassandra Edlefsen Lasch sowie den Design- und Kunstduos studio b severin und Lundahl & Seitl versammelt die Eröffnung die Kurator:innen Rhea Dall und Jonatan Habib Engqvist, die Geburtshelferin Camalo Gaskin, die Kunsthistorikerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen Dehlia Hannah, Lydia Goehr, Johanna Leinius und Mi You, das zeitgenössische Zirkusunternehmen Weibel Weibel Co. und den Intendanten des Staatstheaters Kassel Florian Lutz.

Das vollständige Eröffnungsprogramm:

Mittwoch, 15. Juni

Ab 12 Uhr, Opernfoyer: Eröffnung „Temple of Materialised Histories“. Skulpturen und Audio-Installation von Anna Rún Tryggvadóttir

12-13 Uhr, Opernfoyer und Opernvorplatz: „Un-Commonplace: Cleaning as Awareness-Practice“, öffentliche partizipatorische Performance

12-20 Uhr, Opernfoyer und Opernvorplatz: „Symphony of a Missing Room – Echoes of Alternative Histories“ von Lundahl & Seitl, interaktives Kunstwerk, kostenlose Tickets an der Theaterkasse

14-14.30 Uhr, Opernfoyer: „Vernix“, öffentlicher Vortrag von Rhea Dall

14.30-15 Uhr, Opernfoyer: „Moving What Matters: Cohabiting Our Senses“, öffentliches Gespräch und geführte Intervention von Camalo Gaskin

15-16 Uhr, Opernfoyer: „Spaces of Unfolding“, Podiumsdiskussion mit Rhea Dall und Camalo Gaskin, moderiert von Cassandra Edlefsen Lasch und Anna Rún Tryggvadóttir

16.30-17.30 Uhr, Opernfoyer: „The Missing Room“, öffentliches Gespräch mit Jonatan Habib Engqvist sowie Lundahl & Seitl

18-19.30 Uhr, Opernfoyer: „In Production: Temple of Appropriated Histories“, Podiumsdiskussion mit Thorleifur Örn Arnarsson, Johanna Leinius, Florian Lutz und Mi You

Samstag, 18. Juni

Ab 10 Uhr, Opernfoyer: „Temple of Materialised Histories“. Skulpturen und Audio-Installation von Anna Rún Tryggvadóttir

10–11 Uhr, Opernfoyer und Opernvorplatz: „Un-Commonplace: Cleaning as Awareness-Practice“, öffentliche partizipatorische Performance

10–18 Uhr, „Symphony of a Missing Room – Echoes of Alternative Histories“ von Lundahl & Seitl, kostenlose Tickets an der Theaterkasse

11.30–13 Uhr, Opernfoyer: „Staging the Futurity of Art and Nature“, öffentliches Gespräch mit Lydia Goehr, Dehlia Hannah und der künstlerischen Leitung von „Temple of Alternative Histories“

13–14 Uhr, Opernfoyer und Opernvorplatz: „Unravelling the Cord“, partizipative Performance und öffentliches Gespräch mit Jonatan Habib Engqvist, Aino Ihanainen & Alexander Weibel Weibel

Die öffentlichen Gespräche finden in englischer Sprache statt. Der Eintritt zu allen Eröffnungsveranstaltungen ist frei. Weitere Informationen unter www.staatstheater-kassel.de



