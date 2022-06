Urbane Experimente in der Unterführungen am Weinberg

Die bunten Graffiti-Wände in den Unterführungen am Weinberg fallen Fußgängerinnen und Fußgängern sofort ins Auge. Nach dem Motto: Achtung urbane Experimente trafen sich am gestrigen Sonntag viele bekannte Künstler und Künstlerinnen aus der Kasseler Street-Art-Szene und ließen ihrer Kreativität bei chilligen Live Beats freien Lauf. Der Verein bietet Konzerte, Workshops und Vorträgen im Bereich Graffiti, Streetart. Weitere Informationen auf der Homepage oder auf Facebook.

Künstler und Künstlerinnen: Krebs, Lea, MArts. Pixel, Wein

Musik und Live Beats; Donlt Diggi

