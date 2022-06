Eröffnungspressekonferenz documenta fifteen

Großer Auftritt im Kasseler Ausstadion.

Sabine Schormann, Generaldirektorin der Documenta, im bunt gemusterten Documenta-Mantel ,Oberbürgermeister Christian Geselle und Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn wiesen in ihren Eröffnungsreden zur documenta fifteen auf die Freiheit der Kunst hin und machten gleichzeitig klar, dass Antisemitismus selbstverständlich auf dieser Kunstausstellung keinen Platz hat.

Neun Mitglieder der Kurator:innengruppe Ruangrupa und fünf Mitglieder des künstlerischen Teams waren ebenfalls auf der Bühne und gaben in einer Talkrunde Einblicke in die Gedanken der Kuratoren. Ruangrupa haben Von Beginn an haben Ruangrupa gesagt, dass Freundschaften, Feiern und Humor zu ihrem Kunstverständnis gehören Das Leitmotiv der documenta : lumbung – miteinander teilen und miteinander reden.

Aufgelockert wurde der offizielle Teil durch eine farbige und lustige Performance von lumbung Künstler Agus Nur Amal PMTOH.

M.Kittner © Fotos: M.Kittner