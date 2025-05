Kunst, Kreativität und Wertschätzung: Ein besonderes Projekt an der SIS Kassel

Am vergangenen Freitag wurde es still – und zugleich kraftvoll kreativ – in den Klassenzimmern der Swiss International School Kassel. Die Schüler*innen der Klassen 6 und 9 tauchten ein in ein außergewöhnliches Kunstprojekt: Gemeinsam mit dem international renommierten Kasseler Künstler Zaki Al-Maboren gestalteten sie persönliche Abschiedsgeschenke für ihre Lehrerinnen und Lehrer – als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung zum Schuljahresende.

Was dieses Projekt besonders machte, war nicht nur die künstlerische Qualität, sondern auch der Geist der Gemeinschaft, der in jedem Moment spürbar war. In liebevoller Handarbeit entstanden kleine Kunstwerke mit großer Bedeutung – gestaltet aus der Mitte der Schüler*innen heraus.

Zaki Al-Maboren, bekannt für seine mitreißende Bildsprache und seine Nähe zu jungen Menschen, hat bereits mit Schulen weltweit gearbeitet. Dass er sich trotz seiner anstehenden Auslandsreise kurzfristig Zeit nahm, dieses Projekt an der SIS zu realisieren, ist eine große Ehre – und spricht für die Offenheit und Zukunftsorientierung der Schule.

„Es war bewegend zu sehen, wie sehr sich die Kinder eingebracht haben – mit Ideen, Herz und Respekt“, so Yasmin Schwarze, Elternsprecherin beider Klassen und Initiatorin des Projekts. „Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften – insbesondere Miss Okumus und Mr. England – war wunderbar, und es zeigt, wie viel Potenzial in schulischer Gemeinschaft steckt.“

Die SIS Kassel beweist mit solchen Aktionen einmal mehr, dass sie weit über klassischen Unterricht hinausdenkt. Kreativität, persönliche Entwicklung und echte menschliche Begegnung stehen hier im Mittelpunkt – und werden gefördert, wo immer es möglich ist.

Ein Projekt, das bleibt – in Bildern, in Erinnerung und im Herzen.

Bilder&Text © NHR