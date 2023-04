INtegrated ART & EcoWellness Group setzt neue Maßstäbe bei bedeutungsvoller Veranstaltung in Kassel!

Am gleichen historischen Tag, an dem über die Zukunft der Documenta 16 in 5 Jahren entschieden wurde, kam auch Prinz Charles zum Staatsbesuch nach Deutschland. Genau an diesem ereignisreichen Tag, fand sodann ebenso die historische Veranstaltung der INtegrated ART & EcoWellness Group mit dem bekannten Mediziner, Unternehmer und Autor Reinhard Stefan Tomek in der Documenta Halle in Kassel statt. Mit einer richtungsweisenden Konferenz mit dem Titel „System Chance?! – Die Transformation der Gesellschaft“- mit hochkarätigen Experten und einer Keynote u.a. von dem bedeutenden Univ. Prof. Andreas Michalsen von der Charité Berlin.

Somit war die Veranstaltung der INtegrated ART & EcoWellness Group am 30. März 2023 in Kassel ebenso eine Zukunftskonferenz. Das die Zukunft in rasanten Schritten, die KI in das Leben aller Menschen integrieren wird, thematisierten auch Lukas Kränkel und Philipp Sandpeck als Geschäftsführer der Gebrüder Pixel, überaus anschaulich in ihren Vortrag. Es wurden zahlreiche innovative Konzepte und zukunftsfähige Lösungen vorgestellt, die die Firmengruppe in Bad Gastein, Kassel, Berlin und Wien umsetzen möchte. Das Unternehmen setzt somit neue Maßstäbe, in der Definition von gesunder Wirtschaft, im Kontext gesunder Städte und Regionen. Wie genau dies geschehen soll, erfahren Sie in unserem Videobeitrag.