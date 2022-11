Weniger Energie, maximaler Spaß: Der Märchenweihnachtsmarkt steht in den Startlöchern!

Die Vorfreude steigt: Schon in rund einer Woche – am 21. November – öffnet der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt seine Pforten. Dank eines umfassenden Energiesparkonzeptes muss trotz der allgegenwärtigen Energieknappheit auch in diesem Jahr niemand in Kassel auf einen märchenhaften Bummel mit Freunden und Familie verzichten.

Null Energie – 100% Vergnügen: Märchenrutsche ohne Eis

Wie lässt sich Energie einsparen, ohne dass Spaß und Stimmung zu kurz kommen? Eine überzeugende Antwort darauf hat auch der Betreiber der Märchenrutsche gefunden: Schausteller Sebastian Ruppert hat seine Attraktion so umgebaut, dass sie in ohne Eis betrieben werden kann – eine Null-Energie-Variante also. Immerhin 90 % weniger Energie als in früheren Jahren verbraucht die große Märchenpyramide auf dem Königsplatz, die auf energiesparende LED-Technik umgerüstet wurde.

Vielfältiges Maßnahmenpaket zur Energieeinsparung

Weiter deutliche Energieeinsparungen ermöglicht das von Kassel Marketing entwickelte Maßnahmenpaket, das unter anderem die folgenden Punkte beinhaltet:

Die gesamte Sonderbeleuchtung bzw. Leuchtreklame aller Verkaufs- und Gastronomiestände wird täglich nicht wie gesetzlich geregelt um 22 Uhr, sondern bereits ab 20 Uhr abgeschaltet. Über die Laufzeit des Weihnachtsmarktes von 37 Tagen entspricht dies einer Reduzierung von insgesamt 74 Stunden.

Die gesamte LED-Dekobeleuchtung (Weihnachtsbäume Rathaus und Königsplatz, Platanen und Lichterketten) wird erst bei Einbruch der Dämmerung eingeschaltet und ist anders als in den Vorjahren nicht bis 24 Uhr, sondern nur bis 22 Uhr in Betrieb. „Auf die Beleuchtung in den Vormittagsstunden wird komplett verzichtet“

Dadurch wird die Beleuchtungszeit um insgesamt 185 Stunden reduziert, was in etwa einer Halbierung des Energieaufwands früherer Jahre entspricht.

Auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt, die bereits 2019 vom Verein der Kasseler City-Kaufleute auf energiearme LED-Technik umgestellt worden war, geht in diesem Jahr an den Vormittagen gar nicht in Betrieb und wird abends vorzeitig um 22.30 Uhr statt um 24 Uhr ausgeschaltet. Hierdurch ergibt sich an insgesamt 47 Tagen bis 06. Januar 2023 eine Reduzierung um insgesamt 235 Stunden, was einem Anteil von rd. 54% entspricht.

Darüber hinaus wurden alle Standbetreiber und Schausteller in einem Schreiben von Kassel Marketing dazu aufgefordert, weitere individuelle Energiesparmaßnahmen zu prüfen und eigenständig umzusetzen.

„Unser Ziel ist es, einerseits den Energieverbrauch deutlich zu verringern und andererseits ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Ambiente sicherzustellen“, resümiert Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die den Märchenweihnachtsmarkt veranstaltet. „Dabei macht sich auch die umfangreiche Umstellung auf energieeffiziente LED-Technik bezahlt, die bereits in den letzten Jahren durch die Marktbeschicker, Kassel Marketing und die City-Kaufleute erfolgt ist.“

Weitere und stets aktuelle Informationen rund um den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt auf

https://www.weihnachtsmarkt-kassel.de

PM: Stadt Kassel