Mario Jassmann gewann seinen Boxkampf in Korbach

MARIO JASSMANN BEKAM AM SAMSTAG EINEN VENEZOLANER VOR DIE FÄUSTE

Schon in der 2. Runde hatte der eigens aus Venezuela eingeflogene Carlos Eduardo Jimenez keine Lust mehr sich verprügeln zu lassen und blieb beim Anzählen einfach hocken. Der Kampf sollte über 10 Runden gehen.

Das Boxduell Korbach gegen Köln fand nicht statt. Herausforderer Marc Lambertz hat den angesetzten Titelkampf um die Internationale Deutsche Meisterschaft im Supermittelgewicht gegen Mario Jassmann abgesagt .Ein Ersatzmann wurde verpflichtet, er kommt aus Venezuela.

Lambertz’ Mitteilung löste Betriebsamkeit bei Veranstalter Schütze aus, die man sich als hektisch vorstellen kann. Weder die Agentur PSB-Boxing noch Jassmann wollten den Kampfabend in der Kreissporthalle platzen lassen. Anfragen bei sogenannten Matchmakern führten schließlich zur Verpflichtung von Carlos Eduardo Jimenez. „Er hat keinen schlechten Kampfrekord“, sagt Jassmann. 13 Siege, davon 12 durch K.o., und sechs Niederlagen stehen in der Bilanz seines neuen Gegners.

Viel konnte Jassmann über seinen Gegner nicht sagen. Er bleibt eher allgemein. Boxer aus Südamerika würden in der Branche als unbequem gelten. Sie seien schlagstark, mal auf einen überraschenden Schwinger aus, aber technisch nicht ganz so versiert.

Ohnehin konzentriere er sich auf sich selbst, unabhängig vom Gegenüber, sagt der in 30 Profikämpfen ungeschlagene 38-Jährige. Eine Prognose traut er sich gleichwohl: „Einer von uns beiden wird das Ende des Kampfes nicht erleben, am besten natürlich er.“

Für die zahlreichen Zuschauer in der Korbacher Halle war es ein kurzes Vergnügen. Schade eigentlich.

Info: G.Menkel / M.Kittner Fotos:© M.Kittner