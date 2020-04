COVID-19-Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit: 2.811.891 (Vergl. 24.04.2020: + 94.974)

Todesfälle weltweit: 197.162 (Vergl. 24.04.2020: + 6.177)

Bestätigte Fälle in Deutschland: 152.438 (Vergl. 24.04.2020: + 2.055)

Todesfälle in Deutschland: 5.500 (Vergl. 24.04.2020: + 179)

Bestätigte Fälle in Hessen: 8.257 (Vergl. 24.04.2020: + 461)

Todesfälle in Hessen: 325 (Vergl. 24.04.2020: + 24)

Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 10:30 Uhr)

Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle hospitalisiert Todesfälle Inzidenz bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 299 26 2 111 10 4 LK Darmstadt-Dieburg 360 92 13 121 15 5 LK Fulda 301 21 9 135 11 5 LK Gießen 216 14 2 80 14 5 LK Groß-Gerau 402 44 6 146 41 15 LK Hersfeld-Rotenburg 193 15 21 160 3 2 LK Hochtaunuskreis 232 51 5 98 9 4 LK Kassel 317 41 20 137 54 23 LK Lahn-Dill-Kreis 352 55 14 139 14 6 LK Limburg-Weilburg 276 22 3 160 34 20 LK Main-Kinzig-Kreis 553 129 28 132 63 15 LK Main-Taunus-Kreis 248 38 5 104 32 13 LK Marburg-Biedenkopf 196 26 2 79 9 4 LK Odenwaldkreis 343 99 46 354 90 93 LK Offenbach 436 97 20 123 32 9 LK Rheingau-Taunus-Kreis 191 22 3 102 1 1 LK Schwalm-Eder-Kreis 458 88 27 254 25 14 LK Vogelsbergkreis 119 17 5 113 11 10 LK Waldeck-Frankenberg 143 19 3 91 9 6 LK Werra-Meißner-Kreis 175 43 10 174 52 52 LK Wetteraukreis 260 71 11 85 26 8 SK Darmstadt 221 40 11 139 66 41 SK Frankfurt am Main 1348 336 37 178 189 25 SK Kassel 227 27 6 113 29 14 SK Offenbach 90 41 6 70 13 10 SK Wiesbaden 301 52 10 108 20 7 Gesamtergebnis 8257 1526 325 132 872 14

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Der aktuelle Tag ist bei dieser Darstellung unterrepräsentiert, da nur die gemeldeten Fälle bis 10:30 Uhr in die Auswertung eingehen.