Erster Stammtisch für Betroffene von Post-Covid – Plätze im Versorgungsprogramm verfügbar

Melsungen/Schwalm-Eder. Chronische Erschöpfung nach einer Covid-19-Infektion kann eine große Belastung sein. Bei einem ersten Stammtisch im Schwalm-Eder-Kreis können sich Betroffene nun austauschen. Er findet jeden letzten Montag im Monat statt. Der nächste Termin ist am 25. März um 16 Uhr. Die Teilnahme ist vor Ort in Melsungen (Sandstr. 9) oder online möglich.

Initiiert wurde das Angebot zum Austausch von dem Gesundheitsnetzwerk Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+ (GSEK+). „Auf Leute zu treffen, die einen verstehen und nachvollziehen, wie man sich fühlt, ohne sich ständig erklären und rechtfertigen zu müssen, ist sehr erleichternd“, fasst Gesundheits- und Versorgungsmanagerin Bianca Leiker von GSEK+ die Rückmeldungen zum ersten Stammtisch zusammen.

Das Treffen ist Teil des hessenweit einzigartigen Versorgungsprogramms für Betroffene von chronischer Erschöpfung nach einer Corona-Infektion. Dabei werden die Teilnehmer unterstützt, ihre Energiereserven so einzuteilen, dass keine Überlastung und somit Verschlechterung der Symptome eintritt. Eine Teilnahme am Stammtisch ist kostenfrei und einmalig auch ohne Einschreibung in das Angebot möglich. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich allgemein über das Versorgungsprogramm zu informieren. Gefördert wird die Teilnahme vom Landkreis. Aktuell sind noch Plätze verfügbar.

Programm für Betroffene

Das Programm ist ein Zusammenspiel von regelmäßigen Beratungsgesprächen und einem individuell abgestimmten Angebot zum Energie- und Stressmanagement. Finanziert wird die Teilnahme für Einwohner des Schwalm-Eder-Kreises über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten vom Landkreis. Lediglich für eine Betreuung darüber hinaus können optionale Kosten entstehen.

Neben neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur chronischen Erschöpfung sind in das Programm von GSEK+ auch Erfahrungen und Wünsche von Betroffenen eingeflossen. Zum Ablauf: Mittels Fragebögen und einem Energietagebuch wird zunächst die momentane Situation ermittelt. Anhand dessen werden gemeinsam mit den Teilnehmenden individuelle Interventionen und Hilfsangebote besprochen. Programm-Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, mit einem an der Universität Wien entwickelten Fingerschweißtest Long- und Post-Covid nachzuweisen.

Weitere Informationen & Anmeldung: Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+, Sandstr. 9, Melsungen, www.gesunder-sek-plus.de/hilfe-bei-chronischer-erschoepfung oder 05661/9050290

Über GSEK+

Der Gesunde Schwalm-Eder-Kreis+ berät Menschen in der Region zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Gesundheit. Gegründet wurde das Unternehmen mit Sitz in Melsungen Ende 2020 von dem Hamburger Gesundheitsunternehmen OptiMedis. Als regionaler Kümmerer ist ein abgestimmtes Gesundheits- und Versorgungsmanagement das Ziel des Gesundheitsnetzwerks. Dabei setzt es auf Prävention, Gesundheitsförderung, Kooperation und digitale Innovationen.

PM: Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+ GmbH