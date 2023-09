Stressmanagement: Abstand zum Alltag gewinnen

Der Alltag vieler Menschen besticht durch einen überfüllten Terminkalender. Meist hetzen wir von Termin zu Termin. Für eine entspannte Freizeit bleibt dabei nur wenig Zeit übrig. Dauerhaft bringt das aber zahlreiche Menschen an ihre Belastungsgrenze. Der permanente Stress sorgt dafür, dass man nicht entspannen und abschalten kann. Gerade diese Ruhephasen sind aber essenziell, um die alltäglichen Herausforderungen überhaupt meistern zu können. Wird kein ausreichendes Stressmanagement betrieben, können sich die Energiereserven nicht aufladen. Im Gegenteil, sie reduzieren sich und begünstigen die typischen Erschöpfungssymptome. Doch wie funktioniert das Stressmanagement und wie gewinnt man Abstand zum Alltag?

Ruhephasen effektiv nutzen

Fehlt es an Energie, sehnen sich viele Menschen nach einer Pause. Sie möchten Abstand zu den alltäglichen Herausforderungen gewinnen. Nicht immer gelingt das, schließlich geht der Alltag auch mit Verpflichtungen einher. Insbesondere im Berufsleben fehlt es immer wieder an Ruhephasen. Eine eindeutige Tendenz geht sogar dahin, dass sich der Stress im Berufsalltag signifikant vermehrt. Spätestens, wenn man morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, muss man die Reißleine ziehen. Langfristig würde dies die vorhandenen Beschwerden nur verstärken.

Den Job an den Nagel zu hängen, ist natürlich keine die Lösung. Vielmehr sollte man auf einen zufriedenstellenden Freizeitausgleich achten. Nach der Arbeit sollte man Aktivitäten nachgehen, die Freude bereiten und zu mehr Entspannung verhelfen. Besonders erholsam sind zudem Kurzurlaube. Die Anreise mit dem eigenen Pkw oder dem Zug geht meist jedoch mit Strapazen einher. Überdies dauern diese Reiseformen länger. Sinnvoller ist es daher, auf eine Flugreise zu setzen. Die Flugsuche erweist sich dabei viel leichter, als viele Menschen annehmen. In wenigen Schritten erhält man eine große Auswahl an verfügbaren Flügen von unterschiedlichen Airlines. Ob es nun ein Kurzurlaub oder eine Fernreise sein soll, spielt keine Rolle. Preisgünstige Angebote erhält man sowohl für den Flug München Hamburg als auch für den Flug nach Dubai. Nicht nur den Flug kann man buchen, sondern auch die Unterkunft oder den Mietwagen vor Ort.

Überdies muss ein Urlaub nicht teuer sein, sofern man auf das richtige Angebot achtet. Reisen bringen nicht nur Freude, sie fördern auch die eigene Gesundheit. Studien zufolge sind Menschen, die regelmäßig Urlaub machen, glücklicher. Kommt eine Reise aufgrund von Verpflichtungen nicht infrage, kann man Erholung und Entspannung bei einem Ausflug zum Edersee finden.

Ernährung und Stressmanagement

Viele Menschen glauben es nicht, doch die persönliche Ernährungsform wirkt sich ebenfalls auf das Stressmanagement auf. Der übermäßige Konsum schädlicher Lebensmittel stellt eine große Belastung für den Körper dar. Werden zudem noch spät am Abend Fast Food und Süßigkeiten verzehrt, geht der Magen-Darm-Trakt in Alarmbereitschaft. Er muss die Nahrungsmittel verarbeiten, verwerten und verdauen. Häufig führt das zu Magenbeschwerden in der Nacht. Diese beeinflussen dann den persönlichen Schlaf. Beschwerden des Magen-Darm-Trakts lassen uns schlechter schlafen und begünstigen überdies Schlafstörungen. Mangelt es an erholsamen Schlaf, kann sich der Körper nicht ausreichend regenerieren. Am nächsten Morgen sind viele Menschen abgeschlagen und haben Schwierigkeiten damit, sich zu konzentrieren. Eine vielversprechende Möglichkeit, wie man gesunde Lebensmittel in den Speiseplan einbaut und gleichzeitig dem Körper etwas Gutes tut, ist das Intervallfasten. Die späte Nahrungsaufnahme entfällt, sodass sich der Körper in der Nacht erholen und regenerieren kann.