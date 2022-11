Lernwerkstatt: Menschen stärken und mitnehmen auf dem Weg zu gesünderer Ernährung und mehr Wohlbefinden

Das Gesundheitsamt Region Kassel hat in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) Hessen, angesiedelt an die Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE e.V.), und der Essbaren Stadt Kassel e.V. am Mittwoch, 2. November, eine Lernwerkstatt zum Thema „Ernährung, Partizipation und Empowerment“ mit dem Fokus auf den Kasseler Osten im Science Park Kassel veranstaltet.

Ziel der Veranstaltung war es, gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren des Kasseler Ostens Projekte und Angebote zu entwickeln, die sich vor Ort mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Zudem sollten schon bestehende Angebote bekannter gemacht werden.

„Ein nachhaltiges Ernährungssystem, dass das Klima und die Artenvielfalt schont und die landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort unterstützt, ist der Stadt Kassel ein wichtiges Anliegen“, so Gesundheitsdezernentin Nicole Maisch. „Wir setzen dabei auch auf partizipative Bildungsangebote, die die Ernährungskompetenz von Menschen stärken und sie dabei unterstützen, sich gesund und nachhaltig zu ernähren.“

In verschiedenen kreativen Arbeitsphasen haben die Teilnehmenden der Lernwerkstatt Projektideen entwickelt und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Teilhabe diskutiert. „Die Lernwerkstatt zeigt, dass großartige Ideen entstehen können, wenn engagierte Menschen in der richtigen Umgebung zusammenkommen“, berichtet Dr. Martina Metz, Gesundheitskoordinatorin des Gesundheitsamts Region Kassel. „So ist deutlich geworden, dass ein großer Bedarf an Maßnahmen für mehr Kochkompetenz etwa für Kinder und Familien besteht. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Wir können gespannt sein, was wir in Kassel entstehen lassen. Mitzuwirken, dass unsere Quartiere gesünder werden, kann viel Spaß machen. Es kommt auf uns alle an.“

Die Veranstaltung ist Teil des Kasseler Pakts für Gesundheit, der die Strukturen für ein gesundes Leben in der Stadt Kassel verbessern möchte. Dabei geht es um die unterschiedlichen Gesundheitsthemen wie Bewegung und Ernährung.

PM: Simone Scharnke