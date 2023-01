Kathy Kelly & Jay Alexander live in Kassel!

ab März 2023 starten Kathy Kelly, Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly Family“ und Startenor Jay Alexander, mit ihrem ersten gemeinsamen Album „Unter einem Himmel / Just one sky“ mit Band eine große Deutschlandtournee. Alle Termine finden in Kirchen statt, wodurch die Konzerte zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Beiden werden am 12.03.2023 in Kassel in der Kreuzkirche zu Gast sein .

Sonntag, 12. März 2023

Einlass: 7.00 Uhr

Konzertbeginn:18.00 Uhr

Veranstaltungsort:Kreuzkirche, Luisenstraße 13,in 34119 Kassel

Tickets:ab 41,90 €

Ticket-Link:https://www.reservix.de/tickets-kathy-kelly-jay-alexander-unter-einem-himmel-tournee-2023-in-kassel-kreuzkirche-am-12-3-2023/e1947899

Mit ihren einzigartigen Stimmen nehmen Kathy Kelly und Jay Alexander ihr Publikum auf eine einzigartige musikalische Reise mit: Jeder Song bietet Gänsehautmomente, man spürt die Leidenschaft die Kathy Kelly und Jay Alexander für ihre Songs haben.

PM: Themroc PR & Promotion GbR