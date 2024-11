THE CELTIC SPIRIT – A CELTIC CHRISTMAS NIGHT auf weihnachtlicher Tour in Deutschland

2024 steht die Advents- und Weihnachtszeit in Deutschland ganz im Zeichen und den Melodien einer keltischen Weihnacht. Preisgekrönte zeitgenössische irische Musiker spielen den wahren Geist der keltischen Vergangenheit Irlands. Ein lebhafter Abend mit traditioneller Musik, Poesie und wunderschönen Liedern von einem Ensemble aus irischer Harfe, Violine, Ziehharmonika und Uilleann-Pfeifen, begleitet von einem irischen Spitzentänzer auf der Bühne. The Celtic Spirit – A Celtic Christmas Night ist ein unvergesslicher Abend mit den besten traditionellen Weihnachtsliedern aus Irland.

Das Konzert steht unter der Leitung des renommierten irischen Komponisten Carl Hession und stellt neben den traditionellen Songs auch neue Kompositionen und Arrangements von ihm vor. The Celtic Spirit verbindet traditionelle Melodien und zeitgenössische Rhythmen und verwebt die Geschichte und das musikalische Erbe der Insel Irland. Eine bewegende Klangreise durch das winterlich-weihnachtliche Irland sorgt dafür, dass The Celtic Spirit das Herz der irischen Kultur im Publikum in Deutschland entfachen wird.

Natürlich darf dabei auch der irische “soft shoe step“ nicht fehlen, der mit Irland auf Ewigkeit verbunden ist. Egal ob Ballett ähnliche Schritttechniken oder langsame Bewegungen, die Leichtigkeit versprüht eine spezielle Eleganz.

Die Weihnachtszeit in diesem Jahr in Deutschland steht ganz im Zeichen der irischen Tradition und dem Geist des Advents. Eine wunderbare Fusion von irischer Tradition, weihnachtlichen Songs und gesellschaftlichem Tanz sorgt für ein völlig neues Erlebnis der Adventszeit.

Celtic Spirit – A Celtic Christmas Night

15.12.2024, Beginn: 18:00

Ev. Kreuzkirche

Luisenstr. 11-15

34119 Kassel

Ticketlink: https://www.eventim.de/artist/celtic-spirit/

