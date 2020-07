Die 7. Ausgabe des Kasseler Filmfests präsentiert sich vom 17. – 20. September in konzentrierter Form und findet diesmal und darüber freuen wir uns sehr in den Bali-Kinos am Kulturbahnhof Kassel statt.

Außerhalb von Mainstream und Massenunterhaltung beginnt eine cineastische Entdeckungsreise in die Gefilde von Randfilm.

In diesem Jahr dreht sich alles um das Fundament unserer Gesellschaft: die Jugend:

Idealisiert und verteufelt ist sie ein Spielort der Extreme:

Freiheit und Repression, Übermut und Langeweile, Selbstfindung und -Verlust, Gewalt und Zärtlichkeit, Hoffnung und Zweifel stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber. Daraus entsteht die Kraft der Rebellion. Ohne die Last der Verantwortung setzt die Jugend den Impuls, die Welt aus den Angeln zu heben. Scheitern erlaubt und ausprobieren die einzige Pflicht. Die Freiheit der Jugend ist unantastbar und doch vom Aussterben bedroht durch die Gegebenheiten der Welt.

Das Randfilmfest 2020 sucht in seiner siebten Ausgabe nach dem „Gold der Jugend„, welches trügerisch schimmernd den Reichtum des Moments verspricht, aber auch das ganze Gewicht der Zukunft auf schmale Schultern legt.

Zum ersten Mal findet das Randfilmfest in den Bali-Kinos am Kulturbahnhof statt. Gepflegte Kinoatmosphäre und ein pralles Programm aus Film, Publikumsgesprächen, Musik- und Tanzperformances rücken die Verstörung näher ins Zentrum Kassels!

Als Stargast präsentieren wir Andreas Dorau, der als Schüler „Fred vom Jupiter“ zum Millionenseller machte und zur Sternstunde der Neuen Deutschen Welle beitrug. Randfilm holt sein filmisches Schaffen erstmals auf die Kinoleinwand und Andreas Dorau in Kassel auf die musikalische Bühne.

Und selbstverständlich verleihen wir auch in diesem Jahr den begehrten Rand-Award für den abseitigsten Film.

Aufgrund der Covid-19-Maßnahmen werden die Zuschauerplätze stark limitiert sein! Am Einlaß wird es daher – passend zum Thema – in diesem Jahr erstmals ein Waschungsgsritual geben. Denn wer hier eintritt, muß rein sein und das Gold der Jugend im Herzen tragen!

Einzel- und Festivaltickets sind ab jetzt über info@randfilm.de reservierbar.

Nähere Infos zum Programm erfolgen in den nächsten Tagen.

