Der Zuschauerpreis bei den Bad Hersfelder Festspielen geht an Simon Zigah

Zuschauerpreis geht an Simon Zigah für die Rolle Mackie Messer in „Die Dreigroschenoper“ Die Besucherinnen und Besucher der Bad Hersfelder Festspiele haben abgestimmt und es gibt ein eindeutiges Ergebnis: Der Zuschauerpreis des Jahres 2024 geht an den Schauspieler Simon Zigah für seine Rolle in „Die Dreigroschenoper“ in der Regie von Michael Schachermaier. Damit erhält Simon Zigah zum zweiten Mal einen Preis für eine Rolle in Bad Hersfeld. Von 2006 bis 2009 war er schon einmal Ensemblemitglied der Bad Hersfelder Festspiele und wurde 2009 für die Rolle Polyphem in Torsten Fischers „Odyssee“ mit dem Hersfeldpreis ausgezeichnet.

Außerdem bekam er In der Spielzeit 2019 den Kurt-Hübner-Preis der Bremer Theaterfreunde verliehen.Der Zuschauerpreis wurde vor der letzten Vorstellung der Saison (Sonntag, 18. August, „A Chorus Line“) in der Stiftsruine von Intendant Joern Hinkel gemeinsam mit Bürgermeisterin Anke Hofmann und dem Juwelier Matthias Laufer-Klitsch übergeben. Simon Zigah erhält einen Silberring, den der Bad Hersfelder Goldschmied Matthias Laufer Klitsch gemeinsam mit Volker Lechtenbrink – der von 1995 bis 1997 Intendant der Bad Hersfelder Festspiele war – entwickelt hat. Die Ringe werden im Atelier des Juweliers gefertigt und von ihm gestiftet. Er zeigt die Bögen der Stiftsruine, eine lachende und eine weinende Maske als Symbol für das Theater sowie die Schwurhand Karls des Großen (die sich einst als steinerne Skulptur über der unversehrten Stiftskirche befand) als Symbol für die reichs klösterliche Vergangenheit der Spielstätte.

Im letzten Jahr erhielt Andreas Bongard für die Hauptrolle in „Jesus Christ Superstar“ den begehrten Preis. Die Festspiel-Besucherinnen und Besucher wählten den Preisträger aus allen Darstellerinnen und Darstellern der Neu-Produktionen in der Stiftsruine der Spielzeit 2024 aus. Abgestimmt werden konnte bis zum 17. August unterstützt durch die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg- und auf den Stimmzetteln im Eingangsbereich der Stiftsruine. Unter allen, die an der Abstimmung beteiligt haben, werden Gutscheine für Eintrittskarten für die nächsten Bad Hersfelder Festspiele, verlost. Simon Zigah wurde 1983 in Hamburg geboren und studierte dort Schauspiel am Bühnenstudio der Darstellenden Künste. Seit 2003 ist er auf verschiedenen Bühnen zu erleben, darunter Kampnagel, Thalia Theater, Altonaer und St. Pauli Theater in Hamburg, Schauspiel Frankfurt, Berliner Renaissance Theater, Staatstheater Nürnberg, Landesbühne Hannover, Vereinigte Bühnen Krefeld Mönchengladbach, Landestheater Tübingen und Théatre des Capucine Luxembourg.

Bei der Spielzeit 2010/11 wurde er fest am Moks des Theater Bremen engagiert und wechselte 2013/14 zum Schauspiel. Hier war er u. a. zu sehen in Alize Zandwijks „Der gute Mensch von Sezuan“, „Die Ratten“, Selen Karas Liederabend „BANG BANG“, Armin Petras‘ „Love you, Dragonfly“, „Lulu – Ein Rock-Vaudeville“, „Schloss Rosmersholm“ und „Milchwald“ sowie Klaus Schumachers „Dreigroschenoper“. Von 2016 bis 2019 war Zigah zu Gast am Staatstheater am Gärtnerplatz und dort als „King Arthur“ in Purcells gleichnamiger Semi-Oper zu sehen. 2018 war er Teil des dokumentarischen Musiktheaterstücks „Kosa la Vita – Kriegsverbrechen“ mit Flinn Works und Quartett PLUS 1, das eine Koproduktion mit Sophiensaelen Berlin und dem Theater Bremen war.In der jetzt beginnenden Theater-Saison spielt er z.B. in Saarbrücken am Saarländischen Staatstheater in „Antigone“ von Armin Petras

Info: Bad Hersfelder Presseservice

Fotos:© M.Kittner