Roman Lipski: Innovativer Künstler verbindet Malerei und Technologie im Future Space Kassel

Roman Lipski, ein deutsch-polnischer Künstler, ist bekannt für seine wegweisende Verbindung von traditioneller Malerei und digitaler Technologie. Geboren 1969 in Polen und in den 1980er Jahren nach Deutschland gezogen, hat sich Lipski in der internationalen Kunstszene etabliert. Besonders bemerkenswert ist seine Zusammenarbeit mit Künstlicher Intelligenz, die er als sein „künstliches Alter Ego“ bezeichnet. Im Jahr 2016 begann Lipski mit der Entwicklung der „Artificial Muse“, einer algorithmusbasierten digitalen Entität, die ihm ermöglichte, die Ausdrucksmöglichkeiten der Malerei neu zu erkunden und von der Figuration zur Abstraktion überzugehen.

Seine innovativen Ansätze präsentierte er am 15. August 2024 im Future Space in Kassel. An diesem Tag leitete Lipski einen Workshop, bei dem Interessierte ab 10 Jahren das Kasseler Wahrzeichen, den Herkules, aus Pappe nachbauten und anschließend mithilfe einer selbst entwickelten KI digitalisierten. Im Anschluss wurde der digitale Zwilling in ein Gemälde verwandelt. Unter Lipskis Anleitung lernten die Teilnehmer, wie man Farben mischt, Texturen erzeugt und eine Leinwand zum Leben erweckt, wobei sie gleichzeitig die Grenzen zwischen analoger und digitaler Kunst erforschten.

Ab 18:00 Uhr fand im Rahmen der Vortragsreihe „Donnerstag für Neugierige“ ein Vortrag von Roman Lipski statt, bei dem er Einblicke in seine Arbeit und die Verbindung von Kunst und Technologie gab. Besonders faszinierend ist seine aktuelle Zusammenarbeit mit IBM Research Europe seit 2019, bei der er an der Entwicklung von Quantum Blur Kunst arbeitet – einer Technik, die Bilder mithilfe von Quantenoperationen manipuliert. Das Event war ein voller Erfolg und bot den Teilnehmern eine einzigartige Kombination aus praktischem künstlerischem Schaffen und theoretischer Auseinandersetzung mit modernen Technologien.

© NHR