„Eleven16 Concept“ in Kassel – Mode, Kultur und Herz aus Afrika

Im Herzen von Kassel, direkt an der Frankfurterstraße in der Kasseler Südstadt, öffnet sich mit dem Store „Eleven16 Concept“ ein farbenfroher, lebendiger Raum afrikanischer Kultur. Inhaberin Lizz führt das Geschäft mit Leidenschaft und Herz – und bietet dort nicht nur afrikanische Mode, sondern auch ein echtes Lebensgefühl an.

Ob handgefertigter Schmuck, kunstvoll gearbeitete Kleider für Männer, Frauen und Kinder oder farbenprächtige Taschen – jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte. Viele der Produkte sind Einzelstücke, teilweise direkt aus verschiedenen Regionen Afrikas importiert oder sogar selbst gefertigt.

„Eleven16 Concept“ ist mehr als ein Laden. Es ist ein Ort der Begegnung, der Vielfalt und des Stolzes auf kulturelles Erbe – und dabei herzlich offen für alle, die sich für Authentizität und Handwerk begeistern.

Wir von der Nordhessen-Rundschau waren zu Besuch, haben mit Lizz gesprochen, uns umgesehen – und sogar selbst Mode ausprobiert. Das Ergebnis ist ein ganz besonderes Video-Interview, in dem Mode und Mensch im Mittelpunkt stehen.

Ein weiteres Highlight unseres Besuchs war das Gespräch mit Veronique Kouassi, Organisatorin des AfriKassel Festivals 2025, das am 9. und 10. Mai in Kassel stattfindet. Das Festival steht unter dem Motto „Kulturelle Vielfalt, Brücken aufbauen, sich gegenseitig verstehen“ und bietet ein buntes Programm aus Modenschau, Konzerten, Tanz, Trommel-Workshops, Lesungen, Podiumsdiskussionen und kulinarischen Erlebnissen.

Das Konzert-Highlight steigt am Samstag, 10. Mai 2025, ab 22 Uhr mit King Cherokee, Sami und Balafon-Meister Aly Keïta.

Der Eintritt kostet 15 €, im Vorverkauf 10 €, ermäßigt 8 €. Tickets sind erhältlich unter: 0159 0634 4899.

10 € im Vorverkauf erhältlich bei Eleven16 Concept (Store), Frankfurterstraße 96, 34121 Kassel

