15 Meter-Schaufenster statt Karnevalsumzug

Kassel (20.2.22). Nach dem Motto „Fenster statt Festumzug“ präsentieren Vereine der Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften (GKK) gestaltete Schaufenster. Bis Aschermittwoch sind auf rund 15 Metern in der Königs-Galerie Kassel Schaufensterfiguren in karnevalistischen Uniformen zu sehen. Ausgestellt werden auch Orden, Pokale und andere Gegenstände aus dem närrischen Vereinsleben in Kassel. Organisiert hat den „Umzug im Schaufenster“ Patrick Hartmann. „Der große Umzug auf der Königsstraße kann in diesem Jahr durch Corona wieder nicht stattfinden, deshalb sind wir kreativ geworden und präsentieren das karnevalistische Brauchtum in diesem Jahr wenige Meter von der Königsstraße hinter Glas“, so Hartmann. Unterstützt wird die Aktion von der Königs-Galerie Kassel, den Citykaufleuten Kassel und dem Modehaus „das macht SiNN“.

Eigentlich würden sich die Narren aus Kassel Stadt und befreundeten Vereine aus dem Landkreis aktuell auf den Umzug auf der Königsstraße der Kasseler Innenstadt am Faschingssamstag vorbereiten. Klaus Bruchhäuser ist Vizepräsident der Gemeinschaft Kasseler Karnevalisten: „Durch die aktuelle Corona-Situation fällt der Umzug in diesem Jahr wieder aus. Durch die Schaufenster wollen wir schon mal die Vorfreude auf das kommende Jahr wecken und auch zeigen, dass wir auch in diesen Zeiten aktiv sind.“

Mehr Infos unter www.karneval-kassel.de und www.facebook.de/karnevalkassel

PM: Marcus Leitschuh