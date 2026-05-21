Tanz-Uraufführung von Maria Campos und Guy Nader

Mit: TANZ_KASSEL

Sonntag, 31. Mai, 19 Uhr, und Dienstag, 2. Juni, 18 Uhr, INTERIM

Theatertag-Tickets am 2. Juni: nur 11,50 Euro auf allen Plätzen

Zweimal noch ist Gelegenheit, sich von TANZ_KASSEL in den Bann der hypnotischen Chorografie „The Whole and ist Parts“ ziehen zu lassen: Nur noch am Sonntag, 31. Mai, um 19 Uhr und am Dienstag, 2. Juni, um 18 Uhr ist die faszinierende Zeit-Raum-Komposition von Guy Nader und Maria Campos im INTERIM zu erleben. Im Rahmen des letzten Theatertags der Spielzeit 25/26 kosten die Tickets am 2. Juni auf allen Plätzen nur 11,50 Euro.

Guy Nader und Maria Campos sind weltweit gefragte Choreograf:innen, die die Möglichkeiten des Körpers virtuos ausloten, neue Ausdrucksformen im zeitgenössischen Tanz etablieren und die physischen Grenzen von Bewegung auf die Spitze treiben. Seit 2006 arbeiten sie gemeinsam an der Schnittstelle von zeitgenössischem Tanz, Kontaktimprovisation, Akrobatik und Kampfkunst.

Inspiriert von den zyklischen Prozessen der Natur und der De- und Rekonstruktion von Bewegung, stellen sie in „The Whole and its Parts“ die Frage nach der Fragilität des Lebens und seiner ständigen Bewegung. Mit einer Mischung aus gewagter Akrobatik, zeitgenössischem Tanz und intensiver physischer Forschung entführt der Abend in eine Welt, in der die Zeit aufgehoben zu sein scheint.

„Eine beinahe hypnotische Wirkung ergibt sich durch die organisch anmutende Dynamik, mit der die Gruppe scheinbar einer eigenen Gesetzmäßigkeit folgend Wege beschreibt.[…] Die Compagnie beeindruckt wieder einmal durch ihre enorme Flexibilität, mit der sie sich auf die unterschiedlichen Bewegungssprachen der Choreografen einlässt. Das Experiment der Gemeinschaft ist beispielhaft gelungen“, schrieb Kirsten Ammermüller in der HNA nach der Premiere im März 2026.

Tickets für den 31. Mai und die vergünstigten Karten für die letzte Vorstellung am 2. Juni gibt’s an der Theaterkasse, Tel. (0561) 1094-222, und online unter www.staatstheater-kassel.de

PM: STAATSTHEATER KASSEL