R.SPIEL Museum im Palais Bellevue

Familienführungen

Sa. 25.05., So. 26.05. jew. 12 und 14 Uhr



Palais Bellevue, Schöne Aussicht 2, 34117 Kassel

Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Im neuen HÖR.SPIEL Museum in Palais Bellevue können Kinder und Erwachsene spielerisch und kreativ in die Welt der Hörspiele eintauchen: In der Geräusche-Werkstatt prasselnden Regen erzeugen, einen Stummfilm vertonen, erraten, wer sich hinter bekannten Stimmen aus „Die drei ???“ oder „TKKG“ verbirgt, oder sogar sein eigenes kleines Hörspiel aufnehmen – all das kann hier ausprobiert werden. Die Führung gibt dabei Anleitung und erklärt die Hintergründe.

PM:Stiftung Brückner-Kühner